Slavoj Žižek srčano stao u obranu Kurda: Oni su anđeli, a Zapad i barbarska Turska igraju se njima

U drugom dijelu eseja analizira temu opravdanosti oružanog otpora. Kaže da je PKK 'samo slijedio opće pravilo otpora: ako želite da vas shvate ozbiljno, trebali biste početi s prijetnjom nasilnog otpora. Kad mirni pregovori poraze oružani otpor, oružani otpor upisuje se u rezultat', ocjenjuje, potkrepljujući to uspješnim pregovaračkim rješenjima dugogodišnjih kriza do kojih je dovela oružana prijetnja: usponom ANC-a na vlast u Južnoj Africi i mirnim prosvjedima koje je predvodio Martin Luther King u SAD-u.

Trump, Erdogan i geopolitičke igre

Žižek potom prelazi na Trumpovo pomilovanje turskog atašea za kurdsku enklavu na sjeveru Sirije, što je pravdao riječima da 'Kurdi nisu anđeli'. 'Naravno, jer su za njega jedini anđeli u regiji Izrael (posebno na Zapadnoj obali) i Saudijska Arabija (posebno u Jemenu). Međutim, u određenom smislu, oni JESU jedini anđeli u tom dijelu svijeta. Njihova sudbina čini Kurde uzornom žrtvom geopolitičkih kolonijalnih igara: rašireni uz granice četiri susjedne države (Turska, Sirija, Irak, Iran), njihova (više nego zaslužena) puna autonomija nije bila ni u čijem interesu i za to su platili punu cijenu', ocjenjuje Žižek, navodeći niz primjera, od činjenice da je kurdski sjever Iraka jedino mjesto u toj zemlji iz kojeg možete letjeti u Europu do toga da značajan dio vojnih snaga Kurda, Pešmerga, čine žene koje su došle do statusa legendarnih snajperistica.