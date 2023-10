'Sex Education' ni u posljednjoj sezoni ne odstupa od beskompromisne izravnosti

Već negdje u drugoj epizodi imamo mladi par koji se seksa, ali momak nikako ne uspijeva postići orgazam, čak ima i problema s održavanjem erekcije. To je tako sve dok djevojci ne padne na pamet da mu gurne prst u anus i - eto ti svega s čim je bilo problema. Po slikama na zidu, po djevojčinoj i momkovoj frizuri i tako dalje. A pritom - i opet ponavljam - nema pornografije. Samo dovoljno eksplicitnosti da se svi malo promeškoljimo i kažemo ups.

Otis je pak sa svojim prijateljima Ericom i Maeve krenuo u novu školu, školu za one legendarne britanske 'A levels'. Škola je mnogo progresivnija i otvorenija nego što su se naši junaci nadali, što Ericu daje još više prostora za istraživanje vlastite seksualnosti i identiteta, a Otis nailazi na problem kojemu se nije nadao ni u snu. U novoj školi već postoji polaznica koja drži seks-savjetovalište. Otisova majka Jean pokušava se nositi s time da u kasnim četrdesetima ima malu bebu te da je opako pere postporođajna depresija, suočavanje s time da je skoro umrla u porodu i da nema partnera koji bi je podržao i preuzeo dio posla oko bebe.

Sve u svemu, sve ono najbolje u 'Sex Educationu' i dalje je ovdje, a to je razlaganje kompleksnih odnosa među ljudima kroz prizmu seksualnih odnosa, identiteta i emocija. Jedino što ne valja jest to što je riječ o posljednoj sezoni pa se moramo pomalo pozdraviti sa svojim fiktivnim prijateljima. No moramo im priznati da su nas u ove četiri sezone i mnogočemu naučili, ali nas i mnogočime zabavili. Živjeli!