San i java svakodnevice u seriji 'Dispatches from Elsewhere'

Šarena i neobična, zabavna i na trenutke djetinjasta, serija 'Dispatches from Elsewhere' govori o četvoro sudionika takozvane 'igre paralelne stvarnosti' kojima igra mijenja i stvaran život

Tako počinje serija 'Dispatches from Elsewhere'. Tajanstveni neznanac preglumljena naglaska i ponašanja obraća se direktno kameri i govori najprije o jednom, a zatim i o ostala tri glavna lika u seriji kao o ljudima kojima više od svega u životu trebala promjena, uzbuđenje, šarenilo, napetost, neizvjesnost i radost, ali najviše od svega - nešto što bi ih potaklo da počnu donositi odluke (ili barem da ih prestanu izbjegavati), da ostvare smisleni kontakt s drugim osobama i da u životu pronađu ljepotu, svježinu i neočekivane obrate.

Četvoro glavnih junaka su: Peter (Jason Segel, domaćoj publici poznat kao Marshall iz serije 'Kako sam upoznao vašu majku', ujedno i jedan od autora serije), Simone (mlada i fantastično talentirana glumica Eve Lindley), Janice (hollywoodska i glumačka veličina Sally Field) i Fredwyn (Andre Benjamin ili André 3000 iz hip-hop grupe Outkast). Tajanstveni stranac koji vam se na početku predstavlja u kameru i za kojeg uskoro postaje voditelj zlokobnog Instituta Jejeune, čijoj se pohlepi i korporacijskom pristupu umjetnosti, zabavi i igrama suprotstavlja The Elsewhere Society, grupa umjetničkih anarhista i idealista, a naših četiri junaka s još se desetak ili stotinjak 'regrutiranih' bacaju u potragu za izvjesnom Clarom, predvodnicom pokreta The Elsewhere Society, a koja je nestala pod nerazjašnjenim okolnostima. Čini se da zlokobni Jejeune Institut ima veze s time.

Naši junaci zapravo sudjeluju u velikoj igri, simulaciji kakva je svojedobno u stvarnosti bila organizirana u San Franciscu i privukla tisuće ljudi kroz nekoliko godina. Riječ je o svojevrsnoj potrazi za skrivenim blagom, s tim da se pritom sudionike tjera da sudjeluju u insceniranim događajima poput demonstracija protiv Instituta Jejeune, da pronalaze skrivene lokacije, neobične trgovine i uličnu umjetnost po gradu. O stvarnoj takvoj igri snimljen je i dokumentarni film 'The Institute', koji je autoru Jasonu Segelu poslužio kao inspiracija, samo što je, očaran količinom šarolike ulične umjetnosti u tom gradu, umjesto San Francisca za odvijanje svoje serije odabrao Philadelphiju.