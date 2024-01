'Saltburn': Fantazija o ubijanju bogataša želi biti seksi i provokativna, ali...

Kada je prije cca tri godine Emerald Fennell pokosila publiku i kritiku svojim filmom 'Promising Young Woman', usput još i pokupivši Oscara za najbolji scenarij, nisam bila oduševljena. Film mi je bio dobar i cijenila sam cijelu feminističku priču o #metoo osveti, ali nije me oborio s nogu. Nekako mi je sve na kraju ispalo zbrkano, nefokusirano i činilo se kao da autorica boluje od česte boljke debitanata - odmah želi ispričat ama baš sve živo što joj je palo na pamet. To kod mladih filmaša dosta često znači i to da se zapiknu na neke jako cool scene koje su im se odigrale u glavi, a da pritom nisu u priči uspjeli stvoriti dovoljno kvalitetno opravdanje za njihovo postojanje. No ipak, film je generalno bio dobar (3), koncept iznimno zanimljiv i ponešto radikalan pa su se te mane mogle pripisati relativno nevažnim početničkim spoticanjima.