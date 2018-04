RTL je oteo omiljenu voditeljicu s HRT-a, a vijesti im sad više sliče na Novu TV

Informativnu emisiju 'RTL Danas' od ponedjeljka više ne vodi samo jedna, nego je vode dvije osobe. Ovaj su tjedan to bili Tomislav Jelinčić i Jelena Pajić i iako je dolazak Jelene Pajić s HTV-a na RTL očito dobitak za RTL, nije sasvim jasno zašto se 'RTL Danas' morao preštrikati u dvoglasnu pjesmu

Što se snalaženja Jelene Pajić u novoj sredini tiče, mogli bismo cjepidlačiti i reći da je jedan od protekla tri dana na početku emisije gledala u pogrešnu kameru i dvaput izgovarala prvih par riječi najave, ali to je doista sitnica. U svemu ostalom se, naime, njezina prisutnost primjećuje kao pozitivna. Ima, naime, jedna stvar u kojoj HRT prednjači ispred svojih komercijalnih konkurenata - bolje educiraju svoje novinare i voditelje. Uče ih pravilno naglašavati, istreniraju ih da imaju bolju dikciju, sve u svemu, imaju vrlo dobru službu koja novinare i voditelje uči govoriti u eteru i to dobar dio njih prati cijeli život. Ne samo na druge poslove, nego i na kave s prijateljima. Ne šalim se. Pokušajte otići s bilo kojim istaknutim HRT-ovskim talking headom na pivo i nakon nekog ćete vremena padati sa stolca, ali ne od piva, nego zbog toga što će vam vic o tri debela Nijemca pričati istim tonom i naglaskom kojim Duško Ćurlić najavljuje nastup eurovizijskih pobjednika.

U redu, u redu, i ovdje se šalim. No činjenica jest da se odmah pri pojavi Jelene Pajić u eteru RTL televizije primijetilo da govori uvježbanije, zvučnije, s boljom dikcijom nego ostali voditelji. No ono što je bilo još zanimljivije jest to što je drugi dan već i njezin kolega počeo hvatati ritam, a do srijede kao da je i on od nje nešto naučio. Pritom ne kažem da je Jelinčić prije bio nešto posebno loš - nije bio ni posebno loš ni posebno dobar, ali dolazak kolegice iz velikog javnog servisa gdje se novinare i voditelje educira da govore onako kako treba i kako najbolje zvuči očito je bio koristan i njemu, pa je razinu svojeg nastupa podigao za još jednu recku.