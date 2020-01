Preminuo Terry Jones, jedan od osnivača kultnih Monty Pythona

Jedan od osnivača kultnih Monty Pythona i redatelj tri njihova filma, Terry Jones, preminuo je u 77 godini, potvrdio je za britanske medije njegov agent.

Leteći cirkus Montyja Pythona bio je jedna od najutjecajnijih emisija u povijesti BBC-a, bio je potpuno novi format humoristične serije, ali i novi, radikalniji tip humora. Jones će zauvijek ostati zapamćen po briljantnim utjelovljenjima ženskih likova u seriji.

S vremenom je Terry Jones postajao sve zainteresiraniji za režiju. 'Bio sam pravi gnjavator dok smo snimali seriju Leteći cirkus' kazao je jednom prilikom aludirajući na to kako nije želio samo glumiti nego i donostiti redateljske odluke, pa se prihvatio režije njihovog prvog originalnog filma 'Monty Python i sveti gral' koji je režirao zajedno s Terryjem Gilliamom. 'Ako se nas svih šest smijalo nečemu, onda smo svi osjećali da je to ok i da s tim treba nastaviti. A za mene je to bilo pitanje kako prenijeti na ekran taj trenutak u kojemu svi prolazimo kroz tekst i smijemo se', kazao je jednom prilikom.