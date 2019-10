Preminuo suosnivač Montažstroja i dramaturg Oleg Mađor

Dramaturg i jedan od osnivača kazališta Montažstroj Oleg Mađor preminuo je 19. listopada u Zagrebu, potvrdili su njegovi prijatelji i kolege iz Montažstroja

Sa Šeparovićem je Mađor 1991. osmislio i umjetničku instalaciju/performans 'Hop i Ras2', na kojoj je Montažstroj izložio 'samog sebe', odnosno izvođače je u prostoru Galerije Forum postavio kao četiri kinetičke skulpture, dodajući im kazališne objekte i predmete, poput prototipa strojnice kalašnjikov, invalidskih kolica, spaljenih cipela, ručne sirene za zračno uzbunjivanje itd. Akcija je bila posveta hrvatskim braniteljima.

Za plesnu predstavu 'Everybody goes to disco from Moscow to San Francisco - Mix' iz 1994., čiju dramaturgiju također potpisuje Mađor, Montažstroj je na 4. festivalu Rencontres Internationales Chorégraphiques de Bagnolet u Francuskoj osvojio posebnu nagradu međunarodne komisije, nakon čega je uslijedila svjetska turneja. Predstava je kombinacijom kazališta, sporta, golotinje, nasilja i seksa promatrala matematičko umnožavanje nasilja te njegovu posljedicu - ultranasilje.