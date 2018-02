Premijera barokne opere 'Didona i Eneja' u riječkom HNK

Barokna opera 'Didona i Eneja' Henryja Purcella u režiji finske radateljice Mirve Koigukangas i pod dirigiranjem Tomislava Fačinija premijerno će se izvesti 17. veljače u HNK Ivana pl. Zajca, najavljeno je u Rijeci. U glavnoj ulozi kraljice Kartage Didone nastupa Ivana Srbljan

Opera 'Didona i Eneja' temelji se na Vergilijevom epskom spjevu 'Eneida' a autor libreta je Nahum Tate. To je ljubavna priča o kraljici Kartage Didoni i trojanskom princu Eneji. Redateljica Koigukangas istaknula je da je riječ o netipičnoj ljubavnoj priči, dijelom i zbog nesklada Didonine zaljubljenosti u prvom dijelu opere i depresivne i melankolične glazbe koja prati to raspoloženje. Za redateljicu je Didona žena s mnogo strahova i vlasitih demona te je to nastojala prikazati u ovoj operi.



U glavnoj ulozi Didone nastupit će Ivana Srbljan, a Eneju će odigrati Marko Fortunato. U ostalim ulogama su Ana Majdak, Morana Pleše, Sonja Runje, Iskra Stanojević, Franko Klisović i Saša Matovina.



Scenografkinja je Paola Lugarić, kostimografkinja Manuela Paladin Šabanović, autor scenskog pokreta Osku Haiskanen a oblikovatelj svjetla Dalibor Fugošić.