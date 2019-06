Počinje 59. Međunarodni dječji festival u Šibeniku

Šibenik posljednjih godina doživljava turistički procvat, a svoj put do top turističke destinacije gradi suptilno pa na njegovim ulicama i trgovima nema tragova masovnog turizma koji kvari doživljaj šarma mediteranske atmosfere kojim odiše njegova povijesna jezgra

Upravo će se u strogom centru Krešimirovog grada od 15. do 29. lipnja održavati 59. Međunarodni dječji festival – manifestacija koja gotovo šest desetljeća slavi stvaralaštvo za djecu i dječje stvaralašto te iz godine u godinu bilježi porast broja i sudionika u programu, i posjetitelja što jasno govori da je upravo Šibenik savršeno mjesto za aktivan obiteljski odmor.

59. Međunarodni dječji festival u Šibeniku bit će svečano otvoren u subotu, 15. lipnja. Na ljetnoj pozornici, ispred katedrale svetog Jakova, pod zaštitom UNESCO-a, Festival će otvoriti Teatar Baj Pomorski iz Toruna u Poljskoj. Izvedbom predstave 'Knjiga o džungli' nastale na temelju istoimenog književnog klasika Rudyarda Kiplinga, a u režiji Daniela Arbaczewskog i podizanjem festivalske zastave počet će dvotjedna ljetna čarolija koja će obuhvatiti i produženi vikend (od 20. do 25. lipnja). Za to vrijeme moći će se pogledati predstave poput hollywoodske franšize 'Madagaskar' te niz kino hitova na stepenicama Gorice u okviru kultnog festivalskog kina na otvorenom.

Sunce i more odavno nisu sve što čovjeku na ljetovanju treba. Traži se zabava, razonoda, a upravo to osigurava Festival djeteta u suradnji s Amadria Parkom na šibenskoj rivijeri. Zajedno osiguravaju dva tjedna bezbrižnog uživanja za velike i male u resortu vrhunske ponude smještaja i druge usluge koje odmor čine savršenim praznikom za dušu i tijelo, te gotovo cjelodnevna zabava za obitelj i društvo na trgovima i ulicama Krešimirovog grada gdje će građane i posjetitelje Šibenika zabavljati umjetnici iz čak tri kontinenta. Stižu artisti iz Kanade, Brazila i Argentine, Južne Koreje te Finske, Francuske, Španjolske i Italije.

Preko 40 radionica koje, između ostalog, vode priznati svjetski umjetnici iz Japana, Italije te Crne Gore, koje se održavaju u jutarnjim satima ove godine privuklo je gotovo tisuću djece koja će stjecati nova znanja i prijateljstva te pri tom uživati u najboljim danima svog djetinjstva. Tu su i likovne izložbe u Galeriji svetog Krševana, pripadajućem Studiju galerije te Muzeju grada Šibenika za zajednička razgledavanja, a nakon pauze za ručak i uživanja u morskim radostima i ostalim uslugama koje nude u Amadria Parku, u centru grada ponovno bogat program za sve generacije. Od kazališnih predstava u samoj zgradi Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku do predstava na ljetnoj pozornici smještenoj na najljepšem renesansnom trgu na ovom dijelu Jadrana preko uličnih zabavljača na trgovima grada koji će i najobičniju šetnju s obitelji i/ili društvom pretvoriti u pravu avanturu koja se nezaboravlja.

Šibenik je jedini grad u svijetu s ovako velikim i kvalitetnim programom kulturno – umjetničkog programa zabavnog karaktera objedinjenog u Međunarodni dječji festival koji podržava Hrvatska turistička zajednica te Veleposlanstvo Republike Poljske u Hrvatskoj, te jedan od rijetkih gradova koji se može pohvaliti s dva UNESCO-ova spomenika, katedralom svetog Jakova i tvrđavom svetog Nikole na moru koja će paralelno s održavanjem Festivala biti otvorena za turističke posjete.

Također, dom Festivala je županija koja obiluje ne samo kulturno - povijesnim ljepotama već i prirodom koja ostavlja bez daha o čemu svojedoče i dva nacionalna parka i to Nacionalni park Krka i Nacionalni park Kornati koji će posjetiteljima pružiti utočište od ljetnih vrućina sredinom dana, a između jutarnjih i popodnevnih programa na MDF-u u Šibeniku. Šetajući bespućima festivalski raspoloženog grada, posjetitelji će moći pogledati nastup preko 100 djece u okviru Večeri folklora dječjih KUD-ova dok će dječji zbor Zdravo maleni pjevati Arsenu Dediću uz pomoć Gabi Novak i Matije Dedića te glazbenih talenata iz Splita.

Ekološka osvještenost nije samo puki trend, već nešto što svi trebaju živjeti, a ekološku poruku sa sobom nosi i Međunarodni dječji festival uz dobar vjetar u leđa Fonda za zaštitu okoliša i energetsku obnovu, Obnovljivi izvori energije OIE Hrvatska, RP Global i Javna ustanova Nacionalni park Krka te tvrtka Bikarac. Osim što je djeci osigurao eko radionice, osigurao je i pravu eko zabavu za cijelu obitelj u Perivoju Roberta Visianija gdje će i ove godine u sigurnosti prirodnog hlada svoje mjesto naći interaktivni park od recikliranog materijala nastao u radinosti španjolskih umjetnika. Cijeli program 59. Međunarodnog dječjeg festivala u Šibeniku od 15. do 19. lipnja može se naći na www.mdf-sibenik.com, a zabava je to za cijelu obitelj gdje će i dva tjedna proletjeti kao rukom nošena, a koja nikako ne bi valjalo propustiti posebno kad se nudi produženi vikend! Na more, na more! Svi u Šibenik, na Međunarodni dječji festival!