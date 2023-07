Pjesnik Alen Brlek: Suočavam se sa smrtima bitnih mi i bliskih ljudi

Alen Brlek je pjesnik rođen u Zagrebu 1988. godine, koji je svoje školovanje, osnovno i srednje, proveo u Rovinju i Puli. Dosad je objavio četiri zbirke poezije, kronološki: 'Metakmorfoze' (2014.), 'Pratišina' (2017.), 'Sang' (2019.) i 'Halal zumra' (2023.). Za prvu i treću zbirku je nagrađen, a one su dostupne na stranicama Besplatnih Elektroničkih Knjiga . Iz šturih biografskih podataka još je moguće doznati kako mu je izbor pjesama prošle godine objavljen u Francuskoj, ali i da to nije jedini jezik na koji je preveden. Također, trenutačno radi kao urednik. Sve ostalo je privatno ili na internetu, stoji u bilješci o piscu posljednje zbirke. Premda se u našem kasnonoćnom razgovoru, koji je zbog autorove dislociranosti vršen elektroničkim putem, pokazao izuzetno ugodnim i susretljivim sugovornikom, nije uzalud trošio riječi, nego je ponudio koncizne odgovore na pitanja o svojim pjesničkim počecima, utjecajima, posljednjoj zbirci i planovima.

Kako ste počeli pisati?

- Nakon godina i godina čitanja, i shvaćanja da tekst, odnosno jezik pružaju svojevrsno utočište, odnosno da pisanje i istraživanje jezika i izraza stvaraju prostor bolje preglednosti stvarnosti, i shvaćanja iste, pojavilo se kao neki prirodan nastavak iskustva s tekstom. Iako bi najpreciznije bilo reći da se razvila potreba za vlastitim jezikom unutar kolektivnog, kako bi stvarnost ostala na okupu.

Zašto ste se odlučili za poeziju?

- Pa, i u ovom odgovoru postoji 'nakon godina i godina' dio… Vlastito pisanje s kojim se svatko od nas 'suočava' na početku jest ono naučeno, odnosno predstavljeno kroz obrazovanje kao vrhunac, i sve obično počinje sa rimama. Tako sam isprva pisao sonete, zapravo, kako bih ovladao formom i ritmom, i dok ih nisam savladao do mjere da mi sonetni vijenac nije postao svakodnevica, koju sam potom ispunjavao rap tekstovima, nisam se micao od rime. No, onda se razvila potreba za prenošenjem svega toga u slobodni stih, koji i danas smatram težom formom. Bar meni jest, i tu se negdje poezija ustanovila kao najprecizniji izraz do kojeg mogu doći i od kojeg mogu najviše naučiti o samom jeziku, koji mi je postao 'blaga' opsesija i eto, još jedno 'nakon godina i godina' - poezija mi se nenametljivo naselila u sve.

Koji su autori najviše utjecali na vas?

- Na ovo mi je pitanje najteže pronaći odgovor jer autori kao utjecaj lebde negdje u meni, i više su pletivo nego pojedinačna imena. No, hajde da nekoga bar spomenem… Igor Vuk Torbica, Virginia Woolf, Patti Smith, Charlie Kaufman, Walt Whitman, Celan, PJ Harvey, Franzen, Srđan Valjarević, Olga Tokarzcuk, Marko Pogačar, Dorta Jagić… Lista je zaista bez kraja.

Možete li ukratko predstaviti vašu novu zbirku 'Halal zumra'?

- Ukratko, 'Halal zumra' je suočavanje sa smrti bitnih mi i bliskih ljudi, i s neizlječivom bolesti koju imam, a nitko ne zna o čemu se točno radi. Dakle, suočavanje s nepoznanicama koje donose mnogo mraka u ljudski um i duh pa je u svojoj srži 'Halal zumra' nastojanje i traženje oprosta i mira o tom mraku. Kako kolektivnom, tako i osobnom.

Što znači ta sintagma?

- Praštanje, prihvaćanje mraka kao jednako vrijednog svjetlu, ako se naučimo hodati s njim ruku pod ruku, prihvatiti kao ono što jest, samo još jedna ljudskost u nizu u vremenu koje ga nastoji izbrisati ekstremno napadnim pozitivizmom.