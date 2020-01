Petokraka uzburkala duhove: Donosimo zanimljivosti o kultnom mjestu 'crvene Rijeke' i umjetniku koji je sve zakuhao

Petokraka se vraća u Rijeku kao intervencija riječkog umjetnika Nemanje Cvijanovića, koji će veliku crvenu zvijezdu u svibnju ove godine, u sklopu programa EPK Rijeka 2020, postaviti, točnije, vratiti na vrh Riječkog nebodera na Korzu, gdje će ostati do 31. prosinca. Iako tek najavljen, Cvijanovićev rad izazvao je već dosta pažnje, pa i rasprava, a mi donosimo priču o pozadini djela i o dosadašnjem opusu umjetnika, ali i o samoj lokaciji, Riječkom neboderu, na kojem će od sredine godine stajati, kako ga je Cvijanović nazvao, 'Spomenik crvenoj Rijeci - samoobrambeni spomenik'

Riječ je o vjernoj kopiji nadgrobnog spomenika Josipa Broza Tita, koju je Cvijanović adaptirao u zidni radijator za kućnu uporabu, a koja je, po završetku izložbe, postala dio fundusa MMSU-a. U zagrebačkom Muzeju suvremene umjetnosti čuva se pak Cvijanovićevo djelo 'Do not fuck with social democracy!' s kojim je 2012. na HT-ovoj izložbi suvremene hrvatske umjetnosti osvojio treću nagradu. U njemu je bijelu zastavu presvukao crvenim filterom, kao simbol predaje i potom prijelaza iz jedne ideologije u drugu.