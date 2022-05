Otišao je moj kolega i veliki novinski autor Srđan Vrančić, evo po čemu ću ga pamtiti

S Cropixovim fotoreporterom Vrančićem bio sam kolega, u Jutarnjem listu prošli smo neke terene zajedno. Nažalost, nisu to bili osobito uzbudljivi tereni - s kakvih je Vrana često u svome životu izvještavao - ali evo što sam od njega naučio

Otišao je veliki fotoreporter i autor Srđan Vrančić, jedan od posljednjih ekscentrika novinskih redakcija iz onog starog, drugačijeg svijeta. S Vranom sam bio kolega, prošli smo neke terene zajedno. Nažalost, nisu to bili neki osobito uzbudljivi tereni - s kakvih je on često izvještavao u svom bogatom novinarskom životu - a ponekad bi se dogodilo i da je bila riječ o kakvom sasvim ponižavajućem zadatku (primjerice, jednom smo za Jutarnji list u Sloveniji radili priču o obitelji koja je pobijedila u reality showu “Fittest family”).

Bilo ga je dobro imati u takvim momentima uza sebe: Vrana bi začinio ove random terene svojim sočnim pričama o starim danima novinarstva. Pričao mi je puno o ratištima diljem svijeta, nešto manje i o sportskim događanjima s kojih je izvještavao. Ipak, najveći ga je gušt bilo slušati dok se prisjeća kako su zbog njegova pisanja bila zabranjena čak tri lista u Jugoslaviji - Val, Omladinska iskra i Mladina - što mi je prepričavao zaista mnogo puta.

Jednom sam mu - dok mi je po ne znam koji put u automobilu govorio o svom izvještavanju s Kosova, a koje je dovelo do zabrane Vala - to i spočitnuo, a on mi je uz onaj svoj vragolasti, šeretski osmijeh dobacio kako je svjestan da mi je tu priču već ispričao, ali da je to zato što je ona dobra - a ja slabo pamtim. Jednostavno, nisi mogao dobiti tog tipa.

Prvi put kad sam ga vidio, sjedili smo u Cropixovom Golfu i kretali na neki teren. Ja sam bio vrlo svjež u poslu. Nismo bili izašli s parkirališta Hanzamedije, kad Vrana pali cigaru. Dugi Winston. Srebrna kutija, čini mi se. Vani je 40 stupnjeva i miriši na spaljeni asfalt.

- Šta nije zabranjeno u autu? - upitam ga.

- Mali - odvrati.

- Ne vjeruj ovima baš sve što kažu.

Vrana je u Jutarnjem bio od samih početaka 1998. godine. Zamislite tu riznicu “date” za mladog reportera poput mene. Bio je onaj lik u firmi koji će ti pojasniti kome se moraš baš odmah javiti na telefon, a tko može i malo čekati. Bio je pun informacija, priča. Slušao sam ga s tolikom pažnjom, da sam ponekad mislio da ću se utopiti u tim njegovim vodenastim očima.