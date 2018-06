Oproštaj od koncertnog ljeta u Zagrebu uz Japandroids i The National

Ostalo je još nešto više od mjesec dana do ovogodišnjeg izdanja festivala SuperUho, koje se od 6. do 8. kolovoza održava u Primoštenu. Ekipa koja stoji iza festivala najavljuje dva sjajna uvodna koncerta: u utorak, 3.7. u zagrebačkoj Močvari nastupit će kanadski dvojac Japandroids, a tjedan dana kasnije, 10.7. na zagrebačkoj Šalati ponovno će zasvirati velikani The National

Nakon kultnih The Sonicsa, koji su 13.2. u Vintage Industrial Baru pokazali da su i nakon više od 50 godina djelovanja još uvijek punokrvni rock'n'roll bend koji je svojim zvukom odgojio generacije, te Yo La Tenga, koji su nas svojom glazbenom magijom očarali 11.5. u velikoj dvorani Pogona Jedinstvo, došlo je vrijeme za zaključna dva događaja koja će nas zagrijati za peto po redu SuperUho.

Najprije će u utorak, 3.7., u Močvari fantastični kanadski rock'n'roll duo Japandroids još jednom demonstrirati zbog čega ih se smatra jednom od najvećih klupskih koncertnih atrakcija sjevernoameričkog kontinenta, čiji je rasprodani premijerni zagrebački koncert održan prije nepunih 6 godina proglašen jednim od događaja sezone.