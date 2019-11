Ólafur Arnalds u Zagrebu: Praznik tišine

Praćen vještim gudačkim kvartetom, bubnjarom i vrlo sofisticiranom scenskom produkcijom, islandski kompozitor Ólafur Arnalds u svom drugom gostovanju u Hrvatskoj pripitomio je, ali i lijepo nasmijao rasprodanu Tvornicu kulture

Tko bi rekao da je prošlo petnaest godina otkad je tad još uvijek maloljetni Ólafur Arnalds izletio na svjetsku scenu, pomalo u sjeni svoje glasnije braće iz Sigur Ros , ali ništa manje intenzivan u podražavanju metafora o topljenju glečera i grgljanju gejzira kojima najčešće zatrpavamo tekstove o glazbi s Islanda. Nadareni vunderkind počeo je karijeru kao školarac, lupajući bubnjeve u lokalnim hard core bendovima. No, kako je otkrio u jednoj od svojih neobično duhovitih ispovijedi tijekom sinoćnjeg koncerta, na klasičnu glazbu ga je prebacila baka. Ona ga je uporno zvala da popravi radio koji nije uopće bio pokvaren, a onda bi mu spremila palačinke i satima mu puštala Chopina.

Čak i Internet se slabo sjeća da je Ólafur prije 11 godina već nastupio u Zagrebu, i to u sklopu N.O.Jazz festivala u zagrebačkom Studentskom centru. Od tada je nanizao hrpu sjajnih albuma, suradnji poput one s ponajboljim neoklasičnim skladateljem današnjice Nilsom Frahmom , a skladao je i glazbu za izvrsnu britansku seriju Broadchurch , što mu je donijelo i nagradu BAFTA . Posljednjih godinu dana bez prestanka je na turneji, na kojoj je obišao 143 grada , a putujući iz Beograda u Zagreb na završni koncert turneje upoznao je i stari balkanski običaj carinskog maltretiranja, zbog čega je njegov vozač jučer proveo 12 sati na srpsko-hrvatskoj granici objašnjavajući otkud svi ti čudni klaviri.

Ólafur nam je i to objasnio, i to – opet – na duhovit način. Naime, uz njegovu redovitu postavku od troja klavijatura i koncertnog klavira, u dnu pozornice nalaze se dva ogromna polu-generativna klavira po imenu Stratus, koji zvuk iz Ólafurova koncertnog klavira raspršuje nalik sekvenceru ili harfi. Njih pokreće softver koji je isprogramirao kompozitor Halldór Eldjárn dok je Ólafur patio od ozljede živca u ruci koja ga je privremeno spriječila u sviranju klavira. Prekrasan aranžman pozornice upotpunjen je maštovitom rasvjetom, koja prema potrebi osvjetljava, odnosno zamračuje glazbenike koji u tom trenutku sviraju. U glasnijim se pak dijelovima pjesama aktivira prednji niz LED svjetiljki, čije pomicanje slijeva nadesno stvara iluziju raspršivanja polarne svjetlosti.

No, sve te tehnikalije tek su ukras za Arnaldsove zadivljujuće skladbe. Nježne klavirske melodije toplo obogaćuju starinski, škripavi gudački kvartet te bubnjar čija međuigra s dubokim basovima na klavijaturama često stvara ugođaj koji asocira na pionire tipa Boards of Canada. Ipak, za razliku od sličnih eksperimentalaca koji često odjezde u ezoteriju i forsiranje, kod Ólafura je sve to popasto, pitko, harmonično i slušljivo, a opet dovoljno art da ne bude konfekcijski.