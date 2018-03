'Odgođena revolucija' - tužan film o nekoliko dobrih ljudi

Dokumentarac Vlatke Vorkapić i Martine Globočnik govori o onim ljudima u Hrvatskoj koji su spremni prosvjedovati zbog stvarne korupcije i stvarne nepravde prema radnicima i običnim građanima. Govori o tome koliko ih je malo, a koliko su velike i užasne stvari protiv kojih se bune. Govori o sustavu protiv čije bismo se nepravde trebali stalno boriti, ali i o tome da to činimo tek kad nas taj sustav na to - prisili

Edmund Burke je rekao da je jedina stvar koja je potrebna za pobjedu zla to da dobri ljudi ne čine ništa. Republika Hrvatska možda nije jedini, ali je definitivno jedan od ilustrativnih primjera te tvrdnje. Postoji nešto manje od trideset godina, za svojeg postojanja nije napredovala gotovo ni u čemu osim u stvarima u kojima se napredak događa po inerciji, na leđima nosi težak teret više desetljeća korupcije i privrednog kriminala koji uopće nije kažnjavan, nego je praktički i nagrađivan, a o tome koliko je plodonosna za život govori i to da joj se broj stanovnika sve više i brže smanjuje jer rijetko tko ovdje vidi neku razumnu perspektivu osim umirovljeničke tjelovježbe skakanjem u kontejnere.

Dokumentarni film 'Odgođena revolucija', koji od jučer igra u kinu 'Europa', ne daje odgovor na pitanje zašto je tome tako, iako na početku scenaristica Martina Globočnik govori o svojem bratu, koji je već dugo godina nezaposlen i koji više 'nema snage jednim odlučnim potezom srušiti zidove koji su se podigli oko njega'. Ta rečenica poput sjene lebdi nad cijelim filmom, iako se on zapravo ne bavi time, nego govori o onima koji ipak pronalaze snage i koji prosveduju, koji su aktivni. No njih je u ovome filmu četvoro-petoro, a pribroje li im se oni koje uz njih viđamo u više od jednog prizora prosvjeda, možda bi ih u cijelom dokumentarcu nabrojali par desetaka. Teško je točno procijeniti koliko ih je u cijeloj Hrvatskoj, ali očito ne mnogo.

Neki su se junaci ovoga dokumentarca, dakle, u aktivističkoj ulozi našli zato što ih je na to natjerala osobna nevolja, neki zato što su politički idealisti, neke je na to nagnala profesionalna novinarska znatiželja, a neke šok nad podacima koje su dobili zahvaljujući tome što su bili relativno blizu konkretnoj manifestaciji nepravde. Svi su oni, dakako, i različite osobe, što film i prikazuje u kratkim umetcima iz njihovih privatnih života, a iako nitko od njih nije ni u kakvoj povlaštenoj poziciji i nitko ne pliva u lovi (upravo suprotno), ne žive svi baš ni u jednakim ekonomskim i socijalnim prilikama. Osim što su svi redom, baremu u odnosu na one koji se šepure po televizijama kao vođe ovog naroda, siromašni i institucionalno nemoćni. Film to i jako lijepo kontrastira, svako malo između dijelova priče o aktivizmu naših glavnih junaka ubacujući snimke grejtest hitova naših sadašnjih i bivših državnih čelnika.

'Odgođena revolucija' možda nije u svakoj svojoj minuti jednako spretna i ritmična, ponekad se zadržava na detaljima, slučajevima i ljudima koje nedovoljno predstavlja i objašnjava (očito ne računajući na različite razine informiranosti svojih potencijalnih gledatelja), ali je unatoč tome vrlo upečatljiva i do neke mjere potresna. Njezini glavni junaci, iako bi trebali biti nadahnuće i potaknuti nas na to da i sami uvidimo nepravdu koja nam visi nad glavom i kao svoje žrtve potpuno nasumično bira pojedine skupine običnih ljudi - ipak na kraju izgledaju kao borci s vjetrenjačama jer uz svaku njihovu malu pobjedu - a ima ih - dolazi i ona sjenka s početka priče: više stotina tisuća nezaposlenih i utučenih koji nemaju snage za jedan odlučan potez.