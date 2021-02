Nominacije za Zlatni globus ove su godine izrazito ziheraške i pune predrasuda: Tko je sve pokraden?

Teško da čovjeka koji voli televiziju i film išta može toliko razočarati kao nominacije za razne nagrade, ali Zlatni globusi možda su najgori. U filmskom svijetu - zato što ih se smatra najboljim prediktorom Oscara, a u televizijskom - zato što bi čovjek očekivao da članovi udruženja hollywoodskih stranih dopisnika imaju odmak od tipičnih američkih predrasuda koje obično upropaste sve slične nominacije. Čovjek bi, i ove se godine potvrđuje, krivo očekivao.

Ne znam ni sama koliko sam puta pomislila da bi članovima raznih žirija, akademija i inih udruga koje glasaju za američke filmske i televizijske nagrade - trebalo pomlađivanje. Pritom ne mislim na to da ih se pošalje na lifting, botoks, tretman pčelinijim otrovom ili plastičnu operaciju. To su ionako počeli redovito obavljati još tamo negdje u poodmakloj dobi od trideset godina. Mislim na to da bi im trebalo nešto novijeg, svježijeg, ne nužno mlađeg - ali zašto ne? - kadra pa da se nagradnjački ukus za filmove i serije napokon pomakne od onog klasičnog, predvidljivog, dosadnog i nadasve staračko-bjelačkog.