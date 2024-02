'Nimona' - crtić koji u mainstream uvodi teme straha od drukčijih

No na spektakularnoj ceremoniji proglašenja vitezom, taman kad Ballister dođe na red, njegov se mač misteriozno otvori i iz njega izleti laserska zraka smrti, koja usmrti kraljicu koja je upravo trebala Ballistera proglasiti vitezom. Sve se to odvija pred desetinama tisuća gledatelja i podanika kraljevstva. Ballistera odmah napadaju drugi kandidati za viteza, uključujući i njegova dragog Ambrosiusa, on im bježi i skriva se.

Ballister, međutim, uskoro otkriva i još nešto - da on i Nimona, iako se zajedno bore protiv The Sustava, nemaju uopće isti cilj. Dok on, naime, želi očistiti svoje ime, sprati sa sebe netočnu optužbu da je ubio kraljicu i napokon postati slavljeni član tog društva, Nimona to uopće ne želi. Ona želi uništiti to društvo.

Nick Bruno i Troy Quane prošle su godine za Netflix izbacili ovaj simpatičan animirani film, stvoren prema predlošku web-stripa i grafičke novele autora ND Stevensona. Film je u produkciji proveo mnogo dulje nego što je bilo potrebno jer je Disney bio kupio studio u kojem je stvaran pa obustavio produkciju. Ponovno uskrsla pod paskom kuće Annapurna Pictures i distribucijom Netflixa, 'Nimona' je do publike došla kao poprilično srednjestrujaški, tipično šaren, maničan i pitomo duhovit crtić.