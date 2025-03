Nightwish uskrsnuo u Zagrebu. Nestvarna Tarja i Marko oduševili Tvornicu

Hietala je vrlo dobro odradio svoj dio posla u prvom dijelu koncerta. Zanimljive su neke ideje koje Marko ima. Vrlo dobro heavy zvuku dodaje folk elemente, a iako ne izgleda najbolje, glas ga i dalje dobro služi. Ne bira preteške dionice, a na trenutke podsjeti na onu strašnu energiju, koju je imao kao bek-vokal Nightwisha na njihovim najvećim hitovima. Hietala je svoj nastup završio krasnom baladom ‘Roses From The Deep’, odličnom 'Stones' i vrlo angažiranim kratkim političkim govorom o ‘luđacima’ u Moskvi i Washingtonu, koji bi nas svi mogli doći glave.

Za to vrijeme je Marko Hietala , jedan od najboljih bek-vokala u metalu uopće, žario i palio s Nightwishom sve do 2021., kad je objavio da napušta bend. Pao je u depresiju, dotukla ga je i korona te je odlučio da je - dosta. Hietala je već odradio neke solo projekte pa im se i vratio te se njima bavi i danas.

Roses From The Deep

The Dragons Must Die

Rebel Of The North

Isto je vrijedilo i za ‘Wish I Had An Angel’ s istog albuma i svi do jednog u Tvornici žalili su što u set-listu nisu (ili nisu smjeli) ubaciti još koju suradnju iz ere Nightwisha. Na pamet nam padaju ‘The Siren’ ili ‘Feel For You’ da ne spominjemo čudesan cover Andrew Lloyd Webberovog ‘Phantom Of The Opera’.

Tarja se igra sa svojim nestvarnim glasom

Bilo je lijepo vidjeti heroje iz tinejdžerskih dana uživo i čuti taj nadrealni glas Tarje Turunen uživo. Uvijek smo joj se divili dok smo je slušali kao klinci i zaista je fascinantno doživjeti kako se žena igra vlastitim glasom na stageu i radi doslovno što god poželi.