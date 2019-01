Fiks za ljubitelje 'Star Treka' drugu sezonu počeo još jače

Iako se 'Orville' Setha Macfarlanea od svoje primarne funkcije pecanja poklonika 'Zvjezdanih staza' odmiče samo onda kada otklizne u pitomi stonerski humor svojeg tvorca, to mu ne treba uzeti za zlo. U prvih je pet epizoda druge sezone, naime, dokazao ono što se dalo naslutiti već u prvoj sezoni - da zna dobro skicirati likove do kojih će gledateljima biti stalo i da su mu oni važniji od svemirske pucačine i specijalnih efekata

No mic po mic, epizodu po epizodu, 'The Orville' je ne samo stekao fanovsku bazu koja ga je pogurnula u naručivanje druge sezone, nego su se čak i najoštriji kritičari počeli pomalo okretati i priznavati da im je ova serijica... pa, ono... simpatična. Dosta je tome pridonijela i nova inkarnacija 'Zvjezdanih staza', koja je, iako objektivno kvalitetnija od 'Orvillea', od kanona podosta zaokrenula u mrak i gledateljstvo opteretila vizijama budućnosti na kakve nisu navikli od te franšize pa se jedan nezanemarivi dio gledateljstva uhvatio 'Orvillea' kao nostalgične utjehe, plužeći s kapetanom Mercerom po dobro osvijetljenim hodnicima i friško usisanim tapisonima njegova broda kao da se vraćaju u djetinjstvo i prisjećaju se prvih susreta s kapetanom Picardom i njegovom posadom.

Ipak, 'The Orville' nije izvuklo samo to. Da je bila riječ samo o nostalgiji za Star Trekom, ni najzagriženiji nostalgičar ne bi mu oprostio fore koje nisu dovoljno dobre za humorističnu seriju, ali se koriste zato što Seth Macfarlane želi malo 'vrckaviju' posadu. Nitko mu samo na temelju picardonostalgije ne bi oprostio tanke i površne priče, tek grubim potezima oslikane izvanzemaljske vrste, bile one prijateljske ili neprijateljske, a od kretenski opisanog odnosa kapetana i njegove posade ne bi ga spasio ni Rob Lowe u jednoj od najsimpatičnijih priča u cijeloj sezoni.

'The Orville' je, međutim, već u drugoj polovici prve sezone počela izvlačiti razrada likova. Nije to bila neka turbodubinska, shakespearijanski precizna ni mudra razrada, ali negdje u drugoj polovici prve sezone likovi su napokon počeli govoriti svaki svojim jezikom. Nemojte me shvatiti doslovno - naravno da su i dalje svi govorili engleski, ali počeli su se ponašati, komunicirati i djelovati kao zasebne osobe, a ne samo kao različite inkarnacije Setha Macfarlanea. Doda li se tome i nekoliko sasvim simpatičnih epizoda, u kojima se vidjelo da su scenaristi ipak malo žustrije mućnuli glavom i smislili - totalno trekovsku, ali ipak priču, 'The Orville' je do kraja svoje prve sezone došao uz jedan glasni: 'Aaaaaah, pa zar je već gotovo?' iz publike.