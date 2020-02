Neobična novogradnja: U Rijeci se otvara neboder za ptice sa 160 'stanova'

View this post on Instagram

"Novogradnja u ugodnoj rezidencijalnoj četvrti. Vrhunski dizajn, elegantni i funkcionalni stanovi. Blizina mora. Dobrodošle sve ptice, neovisno o vrsti i bračnom statusu." Ovako bi mogao izgledati oglas za kupnju stana u "Neboderu za ptice" - skulpturi od drva i metala sa 160 ptičjih "stanova", sve do 11 metara uvis, koja upravo niče unutar kompleksa Dvorane kulture "Joga u svakodnevnom životu" i Dharma hostela na riječkom Plumbumu. Iako će neboder doista poslužiti pticama, on nastaje kao umjetnička intervencija beogradskog umjetnika Vladimira Perića Talenta, i to u sklopu ciklusa umjetničkih intervencija u javnom prostoru Izvrnuti džep @mmsurijeka , kao dio programa @rijeka2020 Europska prijestolnica kulture. Vidimo se na otvorenju i javnom predstavljanju "Nebodera za ptice", u subotu 29. veljače u 12 sati! 🐦🐦 . . #izvrnutidzep #theturnedoutpocket #neboderzaptice #askyscraperforbirds #vladimirperictalent #mmsu #mmsurijeka #contemporaryart #rijeka2020 #epk2020 #rijeka