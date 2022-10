'Ne brini, draga' - film uz koji ćete se oteliti od dosade, a Harry Styles je antitalent za glumu

Florence Pugh i Chris Pine jaki su u svojim glumačkim izvedbama, vizualni identitet filma je upečatljiv i prekrasan, ali sve drugo u ovom filmu jedva prelazi prag. Pogotovo Harry Styles, kojega očigledno nije trebalo angažirati ni u ovom filmu ni u bilo čemu gdje treba glumiti.

Već negdje na početku filma 'Ne brini, draga' glavom mi se počelo vrtjeti jedno pitanje. Misle li redateljica Olivia Wilde i scenaristica Katie Silberman da se glavne brige (američkog) feminizma nisu promijenile ili pomakle od 1957.? Misle li i da se društvena i emotivna očekivanja muškaraca nisu promijenila od tada? Misle li da je suvremenom (zapadnom) feminizmu i dalje najveći problem to što muškarci očekuju The Suprugu koja kuću, djecu i sebe održava savršenima i po povratku ga s posla dočekuje sa svježim martinijem u ruci, štiklama na nogama, savršenom frizurom na glavi, pečenkom u pećnici i dječicom u pidžami, spremnim za očev poljubac i micanje s puta? Misle li da je i danas najveći problem feminizma što muškarci žele takvo biće, koje će pola dana provesti čisteći i kuhajući, a drugu polovicu uklanjajući tragove takvog teškog rada?

Ako misle - zanimljivo. Pišem to bez ironije. Ima nečeg u misli da suvremeni (zapadni) muškarac, iako i sam dobrovoljno čisti, kuha, pere, odabire partnericu u jakoj ženi koja radi, ima vlastiti život, stavove i razmišljanja te mu je u svemu ravnopravna - i dalje priželjkuje savršenu kućanicu i izglancano njegovanu 'damu' kao vrhunac bračne i obiteljske sreće. Nije ta pojava sasvim odumrla, nisu svi suvremeni (zapadni) muškarci progresivni intelektualci niti je suvremeno (zapadno) društvo sasvim odbacilo osnovne zasade patrijarhata, kojima je ideja o takvoj ženi zapisana u genetskom kodu. Pri kraju filma 'Ne brini draga' Wilde i Silberman čak i otvoreno upućuju da su točno to i mislile reći ovim filmom . No da biste došli do toga - majko mila! Otelit ćete se od dosade, ponavljanja i... zapravo ničega.

E, sad. Od sekunde kada Alice skonta da je nešto trulo u državi Viktoriji pa do trenutka kad se sve počne otpetljavati proći će tri gladne godine ilitiga tri četvrtine filma. U te tri četvrtine Wilde i Silberman ugurale su sto i pet ponavljanja situacija po kojima se vidi da nešto nije normalno i - što je još gore - sto i pet košmarnih sekvenci Aliceinih snova, halucinacija, vizija, whatever, u kojima će Alice 'naslućivati' užas u cijeloj pozadini, ali mi zapravo nećemo naslućivati ništa osim da je sve nekakav krug i oko i krv i boktepitaj koji još jarac.

I onda će sajensfikšnovski rasplet na kraju biti tek donekle zadovoljavajući jer da, ajde, to je jedan od načina kako se može objasniti priča i da, okej, skužili smo poantu da i tankoćutni intelektualci u braku s jakim ženama mogu biti manipulativni slabići koji bi najradije imali stepfordsku robot-suprugu pa da je mogu kontrolirati sto posto - ali ad 1 - tu smo priču vidjeli već osamsto puta i ad 2 - nije sasvim zadovoljavajuće. Imam još pitanja. I sva su se mogla rješavati u onih tri četvrtine u kojih Florence Pugh jurca 'amo-tamo po perfektno dizajniranim setovima i ko pura dreku se čudi petstotoj spoznaji da je nešto jako krivo.

Ne znam. Sve to skupa zvuči kao da su Olivia Wilde i Katie Silberman imale dobru ideju, a onda je se nisu baš previše potrudile razraditi. Kao da su im u glavi bili medmenovski setovi i garderoba, Betty Friedan i 'Mistika ženstvenosti' i nekoliko efektnih scena pa su film složile samo s početkom i krajem, a ovo u sredini popunjavale vizualima. Florence Pugh i Chris Pine oboje su izvrsni glumci, i to se vidi unatoč šupljikavom materijalu koji im nije dao da svoju vještinu pokažu u punom sjaju, a gotovo svi ostali tretirani su kao tek nešto više od statista, što je u slučaju Harryja Stylesa čak bilo i previše jer toliki manjak talenta već dugo nisam vidjela ni kod koga ubačenog da glumi ili statira u filmu. Razočaralo me to jer je prvi redateljski film Olivije Wilde, 'Booksmart', koji je još usto radila s istom scenaristicom, bio izvrstan. I bio je mnogo feminističkiji (ako je to riječ) nego ovaj, iako se nije doticao feminističkih općih mjesta iz šezdesetih. Ovdje kao da su autorice odlučile odspavati na lovorikama i iako cijenim ambiciju Olivije Wilde i priznajem joj da je daleko dogurala od Trinaestice u 'Dr. Houseu', nadam se da neće nastaviti istim putem. Ajmo, reset, korak unatrag prema 'Booksmartu' pa ispočetka.