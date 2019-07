Nashville Pussy u Zagrebu: Sto minuta paljbe

Članovi benda bili su prilično opušteni, djelovali su odmorno i raspoloženo te odsvirali svoje bez bisa, ali i toliko uvjerljivo da nastupu nije nedostajala nijedna dodatna minuta

To podrazumijeva stominutnu razornu tutnjavu na tragu Motorheada (a Nashville Pussy bio je jedan od najdražih bendova pokojnog Lemmyja), kolekciju rifova preuzetih iz kajdanke AC/DC-a, furioznost Ramonesa i čvrstinu Lynyrd Skynyrd gotovo bez sekunde predaha. Na tome nastupu predstavili su vrlo dobar aktualni album 'Pleased To Eat You' i pokazali najviše dosad u Hard Placeu, premda je bilo najmanje posjetitelja – dvjestotinjak. Možda su upravo zbog toga članovi benda bili prilično opušteni, djelovali su odmorno i raspoloženo i odsvirali svoje bez bisa, ali i toliko uvjerljivo da nastupu nije nedostajala nijedna dodatna minuta.

Od uvodnog ranog hita 'Pussy Time', preko himničnog songa 'Go Home and Die' i obrade skladbe Stevea Earlea 'CCKMP' (obje s aktualnog albuma), do razorne uspješnice 'Why Why Why' s dugim bubnjarskim uvodom i eksplozivnom produljenom verzijom skladbe 'Go Motherfucker Go', Nashville Pussy održali su poučnu lekciju o esencijalnosti rock'n'rolla na odgovarajućem mjestu, u zvučnim uvjetima pravog rock kluba kao što je Hard Place.