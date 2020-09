MUO jesensku izložbenu sezonu započeo izložbom 'Breaking News' kipara Svjetlana Junakovića

Izložbom 'Breaking news' Svjetlana Junakovića, akademskog kipara i ilustratora, Muzej za umjetnost i obrt (MUO) otvorio je u utorak jesensku izložbenu sezonu, nakon šest mjeseci stanke zbog pandemije i posljedica potresa.

Izložba 'Breaking News' trebala je biti otvorena u travnju, a iako se njezin naslov podudara s aktualnom situacijom u kojoj su 'izvanredne vijesti' svakodnevne, on je već ranije odabran i upućuje na autorovo propitivanje statusa umjetnika u današnjem medijskom svijetu. Predstavljeno je gotovo stotinu skulptura i crteža nastajalih od 2016. do 2019., serije zidnih skulptura, monumentalne slobodnostojeće skulpture, statuete, crteže većih formata.

Dvaput je bio nominiran za Hans Christian Andersen Illustrator Award, njegov je animirani film 'Moj put' proglašen najboljim na Hrvatskom festivalu animiranog filma (2010.), a sudjelovao i na festivalu u Annecyju te još stotinjak festivala. Na izložbi u MUO je, među ostalim, predstavljena serija zidnih skulptura 'Šibenik-Pušači', reinterpretacija skulpturalnog vijenca glava sa šibenske katedrale, donosi parodijsku referencu na Matisseovu sliku 'Ples', te radovi koji preispituju klasične teme monumentalne plastike poput akta ili lika atletskog junaka ('Octopussy', 'Casanova', 'Šampion lake kategorije').

Može se pogledati i projekcija odabranih skica iz Junakovićevih crtaćih blokova. Ulaz na izložbu, koja će biti otvorena do 18. listopada, je besplatan. Od 9. rujna MUO će biti otvoren od utorka do subote od 11 do 19 sati, te nedjeljom od 11 do 14 sati.