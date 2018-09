'Mračni umovi' dobri su samo ako želite stotinjak minuta spavati u kinu

Bremenit metaforama koje su toliko na prvu loptu da će i tinejdžeri (kojima je najmijenjen) u tome samo naći inspiraciju za kolutanje očima, film 'Mračni umovi' propustio je priliku da bude zanimljiva priča o odrastanju i postao samo gnjavaža

Filmovi za tinejdžere ili, kako je to danas popularnije i tržišno isplativije reći - mlađu odraslu publiku - veoma su popularan žanr i najčešće se snimaju po još popularnijim romanima za isti uzrast. Njihova je popularnost uglavnom sasvim opravdana jer se bave osjetljivim dobom odrastanja između djetinjstva i zrelosti, nerijetko ga uzdižući do distopijske metafore, kao što je to, recimo, slučaj u ultrapopularnoj franšizi 'Igre gladi', gdje je ulazak djece u svijet odraslih prikazan kao gladijatorska borba za opstanak i kao svijet u kojem mlade rijetko tko razumije.