'Moj dida je pao s Marsa': Dirljiv i vizualno razigran dječji film koji će vam zagrijati srce

Ako ste plakali za E.T.-jem i Wall-Ejem, onda ćete sigurno zasuziti i kada Dodo, maleni robot iz filma 'Moj dida je pao s Marsa' pruži svoje metalne ručice prema djevojčici Uni pred kraj ove neobične priče. Simpatičan, dirljiv i edukativan film za djecu koji odnedavna igra u našim kinima prepun je takvih momenata, zagrijat će vam srce prema hrabroj maloj Uni i njezinu frendu robotu, a njegova iščašena steampunk estetika i specijalni efekti nešto su što dosad u domaćem filmu baš i nismo imali prilike vidjeti.

Ima jedna stvar na koju se gotovo svi kritičari zapiknu kada se osvrću na domaće filmove, a to je lamentiranje nad time koliko prirodno govore likovi. Istina je - to je dosta česta boljka domaćih filmova i serija; likovi nerijetko zvuče poput televizijskih/radijskih spikera ili pak govore mehanički, kao da se više trude biti razgovijetni negoli uvjerljivi. Sigurna sam zato da će oni koji i inače stalno drve po toj mani domaćih filmova nešto slično primijetiti i u filmu 'Moj dida je pao s Marsa'. Ima, naime, momenata u kojima dijalog zvuči suviše spikerski ili grbavo i iako to uopće nije tako strašno - da, mora se priznati da glumačka ekipa ne zvuči kao ležerni kuišonoburaz Bad Blue Boy iz tramvaja. Ili već neka druga lokalno-dijalektalna varijanta.

No sada, kada sam napisala tu zamjerku i skinula s vrata sve one koji će mi poslije pisati poruke na temu 'kak moš reć da je film super kad govore ko telefonska sekretarica', moram napisati i dobru vijest - to je jedina zamjerka koju imam na ovaj film. A iskreno rečeno, nije to ni tako velika zamjerka. Kada se uzme u obzir da dvoje glavnih odraslih glumaca, primjerice, uopće nije iz Hrvatske (naslovnog didu glumi Norvežanin, a mamu glavne junakinje Slovakinja) te kad se uzme u obzir da je riječ o filmu za djecu, pa još k tome i filmu za djecu sa snažnom edukativnom notom - stvari odmah izgledaju mnogo bolje i taj već zamorni prigovor o 'ukočenom govoru' postaje manje važan.

U filmu 'Moj dida je pao s Marsa', naime, toliko je simpatičnih, pametnih, uzbudljivih, vizualno razigranih, dirljivih pa i poučnih stvari da tu i tamo pokoja spikerski izgovorena rečenica čak i nije toliko bitna. Povrh toga, dijaloge koje izgovara glavna junakinja, djevojčica Una (izvrsna Lana Hranjec) uopće ne bih nazvala ukočenima ni neprirodnima, dok ono što govori njezin frend, robot Dodo (glas Ozrena Grabarića) i mora zvučati pomalo neprirodno jer Dodo, jel'te, i nije prirodno biće.