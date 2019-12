'Miljenica' proglašena najboljim europskim filmom; nagrađena i hrvatska producentica

Britanski film 'The Favourite' ('Miljenica') veliki je pobjednik ovogodišnje 32. dodjele Europskih filmskih nagrada-EFA sa osvojenih osam nagrada, uključujući i za najbolji europski film, a na svečanosti dodjele u Berlinu nagrađena je i hrvatska producentica Ankica Jurić Tilić za najbolju europsku koprodukciju

Najboljim europskim glumcem proglašen je Antonio Banderas za ulogu u španjolskom filmu 'Pain and Glory/Dolor y Gloria' ('Bol i slava'), koji je osvojio i nagradu za najbolju scenografiju.

Među ostalim filmovima, francuski 'Les Miserables' ('Ožalošćeni') nagrađen je kao Europsko otkriće godine-Prix Fipresci, britanski film 'For Sama' ('Za Samu') je najbolji europski dokumentarac, španjolski film 'Bunuel in the labyrinth of the turtles' najbolji europski animirani film, dok je rumunjski 'The Chritsmas Gift/Cadoul de craciun' europski kratki film godine.

Poljski film 'Cold War/Zimna wojna' ('Hladni rat') dobio je pak većinu glasova publike i nagradu 'People's Choice Awards', dok je njemački redatelj i glumac Werner Herzogu dobio nagradu za životno djelo.

Nagrade EFA ukupno se dodjeljuju u 24 kategorije, o čemu odlučuje 3600 članova Europske filmske akademije.