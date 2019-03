Miki Manojlović u zadnjoj izvedbi Kralja Leara

U Hrvatskom narodnom kazalištu prije otprilike godinu dana premijerno je izveden 'Kralj Lear' redatelja Janusza Kice, a ulogu neuračunljivog kralja u Shakespearovom komadau igra Predrag Miki Manojlović koji 4. travnja posljednji put nastupa u toj predstavi, priopćili su iz HNK

Komad počinje u trenutku kada se ostarjeli kralj Lear povlači s prijestolja odlučivši razdijeliti kraljevstvo svojim kćerima. Onoj koja ga najviše voli dat će najveći dio. Goneril i Regan mu laskaju, no najmlađa Cordelia iznenadi svojeg oca riječima kako svoju ljubav ne može nakititi praznim riječima. U bijesu Lear razbaštini Cordeliju, koja odlazi u Francusku. Lear namjerava preostale dane života provoditi naizmjence kod svojih kćeri, no obje su nezadovoljne njegovim svojeglavim ponašanjem te ga izvrijeđaju optužujući za bahato ponašanje. Osuđen lutati pustopoljinama na rubu ludila, najzad spozna svoju zabludu, no to je za Cordeliju prekasno.