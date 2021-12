Marija Maksimović je docentica na Odjelu za matematiku koja, kada se ne bavi znanošću, radi genijalne lutkarske predstave: posljednja donosi priču o neprihvaćenoj Nuli

Njezina 'Nula' misli da ne pripada niti jednom skupu brojeva, a zapravo je najvažnija za apsolutno svaki skup

Interes za kazalište je postojao od mojih osnovnoškolskih dana, sjećam se da sam već tada počela izvoditi po kući neke mini izvedbe i to se onda nastavilo kroz godine. Nisam nikad imala nikakvu formalnu edukaciju, ali sam stalno bila u doticaju s kazalištem i prvenstveno suvremenim plesom. Imam iza sebe dosta izvedbenog iskustva s raznim koreografima i plesačima, prvenstveno je tu moja Martina Rukavina , ali i iskustva u stvaranju predstava, poput asistencije redatelju Mariju Kovaču . Jednostavno volim rad i iza pozornice, ali i onaj pod reflektorima. Lutkarstvo mi je uvijek bilo intimno i drago, iako nisam imala doticaja s lutkarstvom u izvođačkom smislu do stvaranja Šifrice (predstava Male tajne profesorice Šifrice). Za Šifricu mi se to činio kao najbolji izbor, svidjelo mi se kako funkcionira, pa smo nastavili i s Nulom u tom smjeru.

S prvom vašom predstavom - 'Male tajne profesorice Šifrice' - odradili ste gostovanja po cijeloj Hrvatskoj. Kako su djeca prihvatila predstavu, koje su to tajne profesorice Šifrice, odnosno o čemu se radi predstava?

Dobili smo puno lijepih komentara od djece, ali i od roditelja. Čini mi da je zabavna i zanimljiva i jednima i drugima. Predstava je nastala slučajno, htjela sam napraviti slikovnicu o šifriranju, ali mi je kolega s Odjela za fiziku, Marin Karuza, predložio da uz slikovnicu napravim predstavu i tako je sve krenulo. Predstava govori o jednoj ljubavnoj tajni Šifrice koja na različite načine pokušava sakriti istu od Radoznalića te u tome uspijeva uz pomoć matematike i svog prijatelja profesora Kriptića. Uz predstavu smo napravili istoimenu slikovnicu te interaktivnu web stranicu.

Kako kombinirate vašu profesionalnu fakultetsku karijeru i onu lutkarsku?

Bude svakakvih kombinacija, ali nemam za sada problema s time. Intenzivniji periodi su u fazi pripreme predstave, ali se onda to smiri. Za Šifricu mi je trebalo dosta vremena za pripremu, ali za Nulu je već bilo sve puno brže i jednostavnije.

Kada i kako stižete pripremati predstave i lutke, tko su suradnici koji vam pomažu?

Kad je proces pripreme predstave u tijeku, lovim svaki slobodan trenutak za to. Moj dečko Igor Malnar, profesor likovne kulture u školi Nikola Tesla, je moj najbitniji suradnik. On radi lutke, scenografiju i sav vizual, a ja osmišljavam i izvodim. To mi je velika prednost jer iskomuniciramo sve potrebno jako brzo i dobro se razumijemo i nadopunjujemo u tome. U Šifrici je uz mene glumila diplomirana glumica Anja Sabol, a u Nuli sam odlučila biti sama na sceni, što je dosta izazovno jer uz to što izvodim predstavu sam i scenska radnica, brinem o svjetlu, muzici, svim tim detaljima koji predstavu čine čarobnom. Također bi spomenula prijateljicu Maju Ogrizović koja nam je zadužena za komunikaciju sa zajednicom i pomože nam s apliciranjem predstava na javne natječaje.

Vaša nova predstava donosi priču o neprihvaćenoj Nuli koja misli da ne pripada niti jednom skupu brojeva, a zapravo je najvažnija za apsolutno svaki skup. Što vas je ponukalo da radite baš tu i takvu predstavu?

Nula mi je uvijek kao koncept u bila fascinantna upravo svoje važnosti u matematici i znanosti općenito, ali i te ideje ničega (ali i svega) koju nosi sa sobom. Izabrala sam je jer preko nje mogu ukazati i na društvene teme koje se dotiču svih nas — svako se od nas nekada osjećao kao Nula, zar ne? Uz Nulu se u predstavi i pojavljuje broj Jedan. On je onaj lik koji vam je oslonac, koji vas bodri i ohrabruje kad vam je teško i kad se osjećate kao Nula. Moj broj Jedan je uvijek bila moja mama Luca kojoj je i posvećena ova predstava. Uz predstavu, izradili smo i edukativnu web stranicu https://nula.com.hr. Za sve one koji žele znati više.