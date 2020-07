'Mačak u vreći' svečano u subotu otvara 35. zagrebačko histrionsko ljeto

Premijera predstave 'Mačak u vreći', po tekstu Georgesa Feydeaua i u režiji Damira Lončara, službeno će u subotu, 18. srpnja, otvoriti 35. zagrebačko histrionsko ljeto, koje će ove godine ljetnu pozornicu na zagrebačkoj Opatovini puniti smijehom, sve do 5. rujna

'To je pisac koji je, možemo reći, domaći na zagrebačkim pozornicama i kojega zapravo, kao i Shakespearea, na određen način smatramo svojim', rekao je Vitez. Majstor vodviljskih zapleta i farsičnog humora, Feydeau je najpopularniji francuski komediograf, kojega su kritičari nazvali 'drugim Molièreom'. Napisao je više od šezdeset farsi koje su nasmijavale Parižane tijekom Belle Époquea.

Tako su likovi koji pripadaju pariškom salonu konca 19. stoljeća sada prebačeni u 'jednu finu zagrebačku kuću' u razdoblju između dvaju ratova, pojasnila je.

Kod Feydeaua nikada nije bitna duboka psihologizacija likova, on je meštar od radnje i zapleta gdje se svi na kraju toliko zapletu da se počinju spoticati sami o sebe, kazala je Mrduljaš Doležal, koja je predstavu opisala kao "koloplet akcijskih sekvenci".

U komadu, Gustav Štaub bogati je proizvođač šećera koji je odlučio "kupiti" tenora iz Splita kako bi natjerao Hrvatsko narodno kazalište da praizvede operu njegove kćeri. I doista, u rekordnom roku na njegovu se pragu pojavljuje mladi Splićanin, za kojega će Štaub pretpostaviti da je tenor, a zapravo je riječ o sinu njegova prijatelja Roje, koji se bavi trgovinom pršutom i koji ne zna pjevati ni za živu glavu.

Mladić se pritom odmah zaljubljuje u jednu od nazočnih dama i od tog trenutka počet će se zaplitati sve dalje u mrežu nesporazuma i pogrešnih pretpostavki, u škripcu između tri žene, ljubavi i posla, Splita i Zagreba...

Gustava Štauba utjelovljuje Franjo Kuhar. Njegovu kćer Juliju glumi Dajana Čuljak, a Filip Juričić je Roko Luka Roje, silom tenor iz Splita. Glume još Barbara Vicković (liječnikova žena), Davor Svedružić (liječnik), Ana Herceg (Gustavova supruga), Ognjen Milovanović (Julijin zaručnik) i Martin Kuhar (Štaubov tajnik Hinko).

Kostimografkinja je Elvira Ulip, a scenograf Enes Hodžić. Scensku glazbu potpisuje Oliver Belošević.

35. zagrebačko histrionsko ljeto počinje već u četvrtak 16. srpnja pretpremijernom izvedbom ovogodišnjeg aduta, dok će svečana premijera predstave biti u subotu 18. srpnja. Predstava će igrati svaki dan osim nedjeljom i ponedjeljkom, i to do 15. kolovoza u 21 sat, a od 18. kolovoza do 5. rujna u 20 sati.

U održavanju predstava Ljetna pozornica na Opatovini pridržavat će se svih propisanih epidemioloških mjera, pa će gledatelji biti raspoređeni na udaljenosti od 1,5 metar, dok su maske opcionalne, budući da je riječ o otvorenom prostoru.