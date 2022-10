'Ljeto kad sam naučila letjeti' i 'Kapa' najbolji filmovi 7. KinoKina

Sedmo izdanje KinoKina – Filmskog festivala za djecu službeno je završeno proglašenjem pobjedničkih filmova i dodjelom nagrada u subotu u kinu Kinoteka, a odluke su donijeli zasebno profesionalni i dječji žiri – složni da je 'Ljeto kad sam naučila letjeti' redatelja Radivoja Andrića najbolji film ovogodišnje igrane dugometražne konkurencije

Profesionalni žiri činili su glumica Dijana Vidušin, dramaturginja Pavlica Bajsić Brazzoduro te znanstvenik i tportalov kolumnist Boris Jokić. Najboljim filmom proglasili su Ljeto kad sam naučila letjeti uz obrazloženje: "Vidjeli smo puno filmova koje odrasli rade onako kako zamišljaju da bi to djeca voljela. I u tome su češće neuspješni nego uspješni. No vrlo je malo onih filmskih autora koji su u stanju ovako istinski prilagoditi filmski jezik djeci i tako ga spretno uroniti u određeni trenutak u vremenu i podneblju. Takva aktualizacija u formi, ali s bitnim i gotovo arhetipskim temama – omogućuje da se i mala i velika publika može s ovim filmom identificirati do krajnjih granica."