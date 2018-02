Kralj Lear u režiji Janusza Kice uskoro u zagrebačkome HNK

Nakon što je u zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu režirao predstavu 'Ljudi od voska', Janusz Kica ponovno režira, ovoga puta Shakespereovu dramu 'Kralj Lear' s Mikijem Manojlovićem u naslovnoj ulozi, a premijera je najavljena za petak, 23. veljače

'Kralj Lear' Williama Shakespearea napisan je između 1603. i 1606. godine. Shakespeare je radnju smjestio u raniju britansku povijest, a ishodište za priču pronašao u drugom izdanju Holinshedovih Kronika Engleske, Škotske i Irske, objavljenom 1587. godine. Komad počinje u trenutku kada se ostarjeli kralj Lear povlači s prijestolja odlučivši razdijeliti kraljevstvo svojim kćerima. Onoj koja ga najviše voli dat će najveći dio. Goneril i Regan mu laskaju, no najmlađa Cordelia iznenadi svojeg oca riječima kako svoju ljubav ne može nakititi praznim riječima. U bijesu Lear razbaštini Cordeliju, koja odlazi u Francusku. Lear namjerava preostale dane života provoditi naizmjence kod svojih kćeri, no obje su nezadovoljne njegovim svojeglavim ponašanjem te ga izvrijeđaju optužujući za bahato ponašanje. Osuđen lutati pustopoljinama na rubu ludila, najzad spozna svoju zabludu, no to je za Cordeliju prekasno.