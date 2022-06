'Komičari' u drugoj sezoni nastavljaju na istoj razini, osim s nespretnim prijevodom naslova

HBOMaxova humoristična serija o iskusnoj komičarki i njezinoj neiskusnoj spisateljici šala u drugoj je sezoni ostala jednako dobra kao i u prvoj. Još samo da nije tog nes(p)retnog prijevoda naslova - 'Komičari'.

Već u prvoj sezoni serije 'Komičari' (koju ću odsad nadalje zvati izvornim naslovom, Hacks jer mi se prijevod 'Komičari' nikako ne sviđa) bilo je jasno da je Jean Smart napokon dobila ulogu kakvu oduvijek zaslužuje . Priča o divi stand-up komedije, koja već desetljećima ima stalnu gažu u Las Vegasu, ali se previše uljuljkala u status legende pa joj je materijal ostario brže nego ona - svoj je uzlet dobila u kombinaciji s mladom humorističnom spisateljicom koja bi joj trebala osvježiti šale. Odnos između Debore Vance (Jean Smart) i nadobudne Ave Daniels (Hannah Einbinder) uz sjajnu je 'kemiju' između glumica stvorio pravi vatromet. Da su autori odlučili ostatak serije posvetiti samo prepucavanju između Debore i Ave te njihovim pripadajućim životnim autodestrukcijama, ja bih to i dalje gledala. No srećom, autori ove serije mnogo su vještiji i talentiraniji od onoga što je potrebno da bi se zadovoljili moji gledateljski apetiti.

U drugoj sezoni, naime, Avu i Deboru zatječemo netom nakon završetka prve. Deborinim privatnim avionom vraćaju se u Las Vegas iz Ohija, gdje je Deborah iznenadila Avu došavši na sprovod njezina oca, prvi put samoinicijativno pružajući Avi ruku prijateljstva i podrške. No ne znajući za to, Ava je netom prije nego što je Deborah došla u Ohio, spektakularno izdala svoju šeficu , u ljutitom e-mailu spisateljici humoristične serije o ostarjeloj komičarki istresavši neugodne i sramotne detalje iz Deborina privatnog i profesionalnog, ali zakulisnog života. Sada, kad se Deborah prema njoj ponijela kao čovjek i povela je sa sobom na turneju po komičarskim klubovima na kojoj bi trebala isprobati svoj novi, osvježeni materijal - Avu izjeda osjećaj krivnje. Na kraju više ne može izdržati pa Debori izbrblja što je učinila. Deborah je NE otpušta, nego je vodi dalje sa sobom na turneju, svakoga dana iznalazeći nove načine kako bi je kaznila.

No dok brutalno prepucavanje Ave i Debore u prvoj sezoni počiva na prilično čvrstom uvjerenju obje protagonistice da su apsolutno u pravu i da ova druga nema pojma, u ovoj su, drugoj sezoni, i jedna i druga ranjive, djelomično razotkrivene i pošteno okrznutog samopouzdanja. Ava je osramoćena svojom izdajom u ljutitom e-mailu, a Daborin novi materijal ne uspijeva baš najbolje u 'vanjskom svijetu' i komičarskim klubovima izvan Vegasa. Deborah je i dalje financijski moćnija pa može kažnjavati i maltretirati Avu u autobusu kojim putuju na turneji, ali to ne znači da joj je išta lakše.

Prva sezona završila je Avinim upropaštavanjem zbližavanja i boljeg odnosa s Deborom, a sada, u drugoj sezoni, vidimo posljedice. No nisu to samo posljedice Avina žvrljanja gadarija u mailu - to su i posljedice prisilnog suočavanja sa stvarnim stanjem stvari i za Avu i za Deboru, a to ovoj seriji daje još plodne dramske napetosti, ali i pregršt fora za prepucavanje između naše dvije junakinje. Kao i u prvoj sezoni, ovo ostaje jedna od jačih serija u HBOMaxovoj ponudi.

Još samo da joj naslov nije tako nespretno preveden. Na domaćem HBOMaxu, naime, naći ćete je pod naslovom 'Komičari', što baš i ne odgovara sadržaju ni temi serije. Hack, naime, ne znači komičar, nego loš, neoriginalan komičar. Ili točnije - komičarka. U seriji koja se vrlo naglašeno bavi i položajem komičarki, odnosno žena u svijetu stand-up komedije, barem je taj, općeniti naslov, mogao biti preveden u ispravnom rodu.