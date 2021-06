Jean Smart u seriji je 'Hacks' odigrala ulogu života!

Sjajna glumica i komičarka, koju ste sigurno primijetili u brojnim serijama i filmovima, ali joj možda ne znate ime jer je dugi niz godina pomalo gurana u sjenu glavnih zvijezda, u novoj je HBO-ovoj seriji 'Hacks' napokon dobila priliku da zablista u središtu pozornosti. Sasvim ravnopravno s njom svjetla reflektora podijelila je mlada komičarka Hannah Einbinder, donoseći nam jednu od najjačih HBO-ovih serija ove godine.

Teško je proniknuti razloge zbog kojih je Jean Smart, više nego očito fantastičnoj glumici i komičarki, tolike godine izmicala The Glavna Uloga , naslovno-zvjedani status na filmskom plakatu ili ime na špici serije koje prethodi čak i samom naslovu. Možda nije bila jednako probitačna kao neke druge, možda nije imala dobrog agenta, možda je rano u karijeri bila ugurana u kategoriju uloge za kojom u zadnjih tridesetak godina nije bila tolika potražnja, možda joj je bilo teže u Hollywoodu zato što je žena, a svi znamo kakve su užasne stvari doživljavale žene u Hollywoodu , no kako god bilo - konačno je došao i njezin trenutak.

Problem je jedino u tome što je Jean Smart oduvijek bila fantastična - još od početaka u poznatoj američkoj seriji 'Designing Women', preko nezaboravne epizodne uloge u 'Frasieru', gdje je glumila bivšu školsku ljepoticu koja je sada neurotična sredovječna žena oštrog jezika, pa sve do hrpetine filmskih i serijskih uloga zbog kojih smo joj pamtili lik i djelo, ali, zbog pretežnog guranja u kategorije 'sporednih' i 'epizodnih' uloga - rijetko kad ime. Do svojih kasnih šezdesetih za Jean Smart je, barem što se tiče šire publike, rezervirana bila ona kategorija koju obično krasi naslov iz zaboravnog nabadanja 'joj-kak-se-ono-zove-ona-žena-koja-je-glumila-onu-ženu-u-onom-filmu...'.

Istodobno u Los Angelesu, mlada i talentirana scenaristica humorističnih serija, Ava Daniels (Hannah Einbinder ) zbog jedne je neukusne fore koju je objavila na Twitteru otpuštena sa svih serija i televizijskih emisija na kojima je radila, agent joj ne uspijeva pronaći novi angažman, a kada se sama pokuša javiti ljudima s kojima je do nedavno radila, svi se ponašaju kao da je gubava. Avinom agentu, koji je igrom slučaja i Deborin agent, tada na pamet pada zanimljiva ideja - angažirati Avu kao spisateljicu humorističnog materijala za Deborine nastupe ne bi li mlada i oštra spisateljica drugačijim pristupom osvježila već pomalo istrošen nastup legendarne komičarke. Ni Ava ni Deborah to ne žele, ali obje su očajne pa Ava na kraju odlazi u Vegas.

Deset epizoda serije 'Hacks' pravi su užitak svih nevjerojatnih, smiješnih, okrutnih, ali i dirljivih načina na koji se Ava i Deborah zbližavaju. Od prvog trenutka nimalo štedeći jedna drugu, Deborah i Ava fantastična su utjelovljenja dvije generacije beskompromisnih komičarki koje jedna drugu grizu do kosti, ali se tako - do kosti - i upoznaju. To se odvija i na brojnim razinama, od one u kojoj se sukobljavaju iskustvo i mladost, tvrdoglava zadrtost i naivna osviještenost, perverzno bogatstvo i borba za egzistenciju. A sve je to u izvedbi Jean Smart i Hanne Einbinder jednostavno - rapsodija. Jean Smart je napokon zasjala u glavnoj ulozi kakvu zaslužuje i u koju je uronila kao u prekrasne, ali i udobne cipele, ali serija ne bi bila tako dobra da joj nije suprotstavljena nelagoda, bunt, neprilagođenost i krvava borbenost mlade Hanne Einbinder. Uz još malo nakićenosti usputnim štiklecima i sjajnim sporednim glumcima, kao što su Kaitlin Olson u ulozi Deborine kćeri D.J. i Carl Clemons-Hopkins u ulozi Deborina menadžera Marcusa, ovo je bez ikakve sumnje jedna od najboljih HBO-ovih serija ove godine. Uzmemo li u obzir da je još jedna takva, najbolja HBO-ova serija - 'Mare iz Easttowna', u kojoj je Jean Smart također odglumila zapaženu i izvrsnu ulogu - nije ni čudo što su je prozvali kraljicom HBO-a.