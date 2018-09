Kerempuh u novoj sezoni: gledat ćemo Karakaša, Borko Perić primio se režije, a u rujnu jeftinije karte za sve predstave

U sezoni 2018./19. zagrebačko Satiričko kazalište Kerempuh izvest će pet premijernih naslova, među kojima su i dvije praizvedbe suvremenih hrvatskih autora Damira Karakaša i Une Vizek, a repertoar cijele sezone osmišljen je tako, da zadovolji publiku različitih ukusa, najavljeno je u utorak u Kerempuhu

Karakaš je kazao kako je njegov jedini uvjet za postavljanje toga romana oduvijek bio da ga postavlja upravo Liješević. "To je roman o jednome momku koji traži svoj put i svoju vizuru – i ja još uvijek tražim svoj put i svoju vizuru", kazao je pisac.

Korbar je kazao kako je riječ o predlošku punom suptilnog crnog humora kojim se oživljava tragika svakodnevnice, a u svojoj će se adaptaciji oslanjati i na film i na roman.

"Glavni su protagonisti dva socijalno neprilagođena pojedinca upravo puštena iz umobolnice, iz čega se razvija niz apsurdnih situacija. Oni su neki junaci koji stalno streme nečemu, a nikako da do toga dođu. Tekst ima i snažan melodramatski potencijal, uz obilje komike", rekao je redatelj.

Igraju Filip Detelić, Marko Makovičić, Csilla Barath Bastaić, Luka Petrušić i Velimir Čokljat.

Obilje satire, crnog humora i apsurda

Drugi dio sezone otvara 27. siječnja 2019. premijera komedije "Raspad sistema", koju su napisali glumci i dramatičari britanske kazališne kompanije Mischief Theatre specijalizirane za komediju, Henry Shields, Jonathan Sayer i Henry Lewi, a režirat će ju Borko Perić.

Praizveden na West Endu 2014., tekst je 2017. uspješno postavljen i na Broadwayu, te je igran u više od 20 zemalja, uz osvojene brojne nagrade, uključujući nagradu Olivier za najbolju komediju 2015.

Priča je to o kazališnom ansamblu, u ovom slučaju ansamblu Kerempuha, koji igra ozbiljan krimić, svojevrsnu posvetu Agathi Christie i njezinoj "Mišolovki", najduže igranoj drami svih vremena u povijesti kazališta, ali se unutar igre počinje doslovno događati raspad sistema.

Perić je kazao kako će za njega biti veliki izazov postavljanje toga komada, "jer tu nema previše prostora za muljanje; tu je vrlo jasna matematika - publici će se ili svidjeti ili neće. Nema na pola", kazao je.

Dramaturgiju Kerempuhove produkcije potpisuje Dora Delbianco, scenografiju osmišljava Branko Lepen, kostime Vedrana Rapić, a glazbu Mate Matišić. Igraju Josip Brakus, Nikša Butijer, Hrvoje Kečkeš, Ana Maras Harmander, Anita Matić Delić, Damir Poljičak, Filip Sertić i Matija Šakoronja.

U veljači iduće godine glumci Ivan Đuričić i Vilim Matula premijerno će na sceni Kerempuha u režiji Mislava Brečića oživjeti komediju "Smijeh", koju je po tekstu suvremenog japanskog dramatičara, scenarista, glumca i redatelja Kokija Mitanija za britansku publiku adaptirao Britanac Richard Harris.

Zaplet prati što se događa kad kazališni pisac treba odobrenje od vojnog službenika koji ne ide u teatar i nema smisla za humor. U tome srazu dolazi do "razotkrivanja mehanizma smijeha", rekao je Brečić. No to nije ono što ga je privuklo tome komadu – ono što mu je bilo važno je da ta dva svijeta na kraju uspiju ostvariti komunikaciju i počnu graditi jedan bolji svijet.

"To je ono što me privuklo, što me 'ljudski utoplilo', da tako bitno različita politička gledišta i životna očišta koja zauzimaju ta dvojica protagonista mogu rezultirati boljim svijetom", poručio je.

Premijera je 20. veljače, a posljednja premijera Kerempuha u novoj sezoni bit će, 17. ožujka 2019., praizvedba dramskog teksta nagrađivane dramatičarke i spisateljice Une Vizek "Ja od jutra nisam stao", u režiji Nane Šojlev, koju je Šušković-Stipanović predstavio kao "redateljicu koja ima zrelog ženskog iskustva i razigrani duh", nužne za postavljanje toga predloška.

U tekstu za koji je 2017. dobila Nagradu Marin Držić, Vizek progovara o rodnoj problematici, ali uz bitan sadržajni zaokret – stereotipizirane muške i ženske rodne uloge obrću se na duhovit, apsurdan i nekonvencionalan način, dok uvriježeni klišeji o dinamici muško-ženskih odnosa podliježu satiričkoj oštrici.

"Ta svojevrsna inverzija rodnih uloga s jedne nam strane omogućuje da propitkujemo te uloge danas, a istodobno je izvor mnogih duhovitih situacija", rekla je Šojlev. Vizek je kazala kako joj je drago što će se njezin tekst postavljati upravo u Kerempuhu. "Imam jako velika očekivanja jer prvi put radim na velikoj sceni svoj tekst, u takvoj produkciji i s takvim ansamblom", kazala je.

Glumački ansambl čine Jerko Marčić, Marko Makovičić, Hrvoje Kečkeš, Linda Begonja i Ornela Vištica.