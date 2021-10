Kazalište Gavella apsolutni pobjednik 31. Marulićevih dana

Zagrebačko Dramsko kazalište Gavella apsolutni je pobjednik ovogodišnjeg Festivala hrvatske drame - 31. Marulićevih dana s ukupno šest nagrada, dodijeljenima u utorak navečer na završetku festivala u splitskome Hrvatskome narodnom kazalištu (HNK)

Redateljica predstave i koautorica adaptacije 'Hotela Zagorje' Anica Tomić istaknula je da je predstava nastala na temelju romana Ivane Bodrožić koji je napisan prije 11 ili 12 godina. To je priča, nastavlja, koja prati život djevojčice prognanice iz Vukovara koju smještaju u političku školu Josipa Broza Tita u Kumrovcu, te se tu prati sedam godina njenog života i odrastanja.

'U tom hotelu su žene i djeca, te poneki očevi i starci, dok su ostali očevi na ratištu. To je priča moje generacije, jednog čekanja da će doći jedna nova budućnost u kojoj nećemo morati više čekati. Ivanina potraga za ocem nije završila sretno jer nije nikada našla kosti svoga oca. Ovo je priča o ženama koje i u ratnim i poratnim vremenima podnose najveći dio tereta na svojim leđima. One su tihi svjedoci povijesti koje nitko ne doživljava i koje se marginalizira', rekla je Tomić.

Dodala je kakao je ta predstava i poruka za budućnost da samo empatijom, razumijevanjem i solidarnošću možemo ostaviti nešto što će se zvati budućnost.

Ravnatelj GDK Gavella Dražen Ferenčina je u izjavi medijima istaknuo kako predstava 'Hotel Zagorje' gdje god nastupi, na bilo kojem festivalu osvaja nagrade, pa bi vjerojatno bili razočarani da na Marulićevim danima nisu dobili ništa, te ih sada šest nagrada itekako veseli. Rekao je da je to u kulturi prilično nesklonim vremenima i kada je zgrada tog kazališta nastradala u potresu zbog čega su postali 'beskućnici' tako veliki broj nagrada mali razlog za slavlje i poticaj za daljnji rad.

Dvije nagrade osvojila je i glumica Dijana Vidušin koja je rekla da joj je to prvi Marul i prva nagrada čitatelja Slobodne Dalmacije zbog čega je sretna i ponosna. To joj je poticaj za dalje. Kaže da su na predstavi lijepo radili iako je bio težak proces što je i logično jer je tema sama po sebi bila teška, no na kraju predstava lijepo 'živi'.

Nagrađenima su predane nagrade Marul, skulpture akademskog kipara Kažimira Hraste, a dobitnici nagrade čitatelja Slobodne Dalmacije pripada skulptura Nives Čičin-Šain. Na 31. Marulićevim danima, koji su bili posvećeni obilježavanju 500. obljetnice prvotiska prvog književnog djela na hrvatskom jeziku, Judite Marka Marulića, u konkurenciji za nagrade izvedeno je 11 predstava. Izbornica Gordana Ostović izabrala je 13 hrvatskih drama, a dvije zbog produkcijskih i zdravstvenih razloga nisu mogle biti odigrane.

Nakon dodjele nagrada Marul, ovogodišnji Marulićevi dani završili su izvedbom predstave GDK Gavella 'Kiklop' Ranka Marinkovića.