Kako je mlada Francuskinja pokrenula književnu i političku oluju: 'Mrzim muškarce, žene imaju pravo to priznati'

Pauline Harmange, 25-godišnja Francuskinja, u svojoj je zemlji podigla puno prašine esejem od stotinjak stranica naslovljenim 'Mrzim muškarce'. U njemu autorica objašnjava kako je mizandrija, prezir prema muškarcima, u principu odgovor na sveprisutnu mizoginiju, prezir prema ženama, te da ju, u tom smislu, žene trebaju prigrliti i slobodno izražavati. Knjigu, koju je u početku mali izdavač tiskao u samo 450 primjeraka, popularizirao je specijalni savjetnik francuskog ministarstva za ravnopravnost spolova koji je tražio da ju se čim prije povuče iz prodaje jer potiče mržnju prema muškarcima

Esej otvara citat Sylvije Plath iz 'Staklenog zvona' - 'Nevolja je bila u tome što sam prezirala ideju da na bilo koji način služim muškarcima' te istražuje imaju li žene zaista dobre razloga da mrze muški rod. 'Udana sam za muškarca koji je sjajan i podržava me u mome pisanju. Ali općenito ne vjerujem muškarcima koje ne poznajem', rekla je Harmange.

'Jednostavno nemam povjerenja u njih, a to nije toliko vezano za moja osobna iskustva koliko za višegodišnji aktivizam u feminističkim organizacijama koje pomažu žrtvama silovanja i seksualnog zlostavljanja. Kao činjenicu mogu navesti to da su u većini slučajeva agresori muškarci. Ako smo heteroseksualne i ako nas se ohrabruje da nam se sviđaju muškarci, trebale bismo apsolutno imati i pravo na to da nam se ne sviđaju. Svjesna sam da to zvuči agresivno, ali zaista smatram da bi nam se trebalo dopustiti da ih u globalu ne volimo i da zapravo činimo iznimke samo za određene muškarce', objasnila je autorica eseja.

U njemu Harmange kaže kako je obrana mizandrije oslobađajuća i kako može stvoriti prostor za sestrinstvo. 'Što ako žene imaju dobre razloge da preziru muškarce? Što ako je, onda kad nam je dozvoljeno da ju izrazimo, ljutnja prema muškarcima zapravo radosno i emancipirajuće putovanje', piše.

'Mrzim muškarce' objavljena je 19. kolovoza u vrijeme kad je većina Francuske bila na ljetnim odmorima i vjerojatno bi prošla posve ispod radara da specijalni savjetnik francuskog ministarstva za ravnopravnost spolova, Ralph Zurmély, nije tražio da se zabrani.