Kad serije odu na godišnji... ili produženi vikend

TV serije ponekad - zapravo, dosta često - imaju epizode u kojima ekipa koju inače pratimo na uobičajenoj lokaciji ode na neko drugo mjesto. Obično je riječ o odmoru, ponekad o nekom drugom razlogu da se putuje, a promjena mjesta zbivanja katkad je isprazno tamburanje, a katkad osvježenje. Prisjetimo ih se nekoliko u kojima je promjena lokacije bila ovo drugo

'Prijatelji' su imali nekoliko epizoda u kojima je ekipa iz Villagea putovala na neko drugo mjesto, ali vjerojatno je najpoznatija ona u Londonu, kamo su svi (osim Phoebe - jer su i ona i glumica koja ju je glumila, Lisa Kudrow, u to doba bile u visokom stupnju trudnoće) otputovali radi Rossova vjenčanja. Rossovo je vjenčanje, kao što danas svi znamo, neslavno završilo, ali epizode iz Londona ostale su zapamćene, prvo i prvo, po tome što su se ondje spojili Monica i Chandler, zatim po supersmiješnom načinu na koji je Phoebe iz New Yorka telefonom pokušavala spriječiti Rachel da uništi vjenčanje, a na kraju krajeva i po Joeyjevu London, baby! i smiješnom šeširu, s kojim je, uz mnogo drugih bedastoća, užasno živcirao Chandlera.

'Moderna obitelj' - Havaji i Australija

'Moderna obitelj' u čak je dva navrata snimala super epizode na kojima su svi članovi klana Pritchett-Dunphy-Tucker nekamo putovali. Prvi je put to bilo za Jayev 65. rođendan, kada su otišli na Havaje, gdje je Jay odjednom poludio od straha da će umrijeti pa je cijelu familiju maltretirao sportskim aktivnostima i zdravom ishranom sve dok ga nisu izdala leđa. Drugi su put išli u Australiju, gdje su Claire i Jay nervirali cijelu obitelj zato što su cijelo vrijeme radili umjesto da uživaju u godišnjem, a Phil zadobivao ozlijedu za ozlijedom - od toga da ga je klokan lupio šakom u nos do toga da su ga grizle sve moguće bube tog kontinenta. No na kraju su se ipak lijepo proveli, čak su se i popeli na most u sydneyskoj luci.