Jasmila Žbanić: Ratne teme su teške ali nužne, 'Quo vadis, Aida' je tim prije uspjeh

Bosanskohercegovačka redateljica Jasmila Žbanić čije je ostvarenje "Quo vadis, Aida" bilo u najužem izboru za nagradu Oscar u kategoriji najboljeg stranog filma, kazala je u ponedjeljak kako je iznimno zadovoljna već samom nominacijom kao i činjenicom da je Srebrenica tako postala tema o kojoj se ponovo razgovara

'Iznimno sam sretna što ljudi osjećaju ovaj film kao svoj', kazala je Žbanić dodajući kako je dirnuta brojnim čestitkama koje je dobila i koje su do nje, kako je dodala, donijele veliki val dobre energije.

'Matematički je bilo jasno da će 'Another Round' pobijediti', kazala je Žbanić o danskom filmu koji je na kraju i dobio Oscara za najbolji strani film.

Na pitanje misli li da su teme koje se odnose na rat u BiH s obzirom na protok vremena sada pomalo potrošene, Žbanić je odgovorila kako je za nju to ipak i dalje vrelo inspiracije, tim prije jer još nisu razriješene traume iz tog razdoblja.

'Dok god živi ta trauma i dok je ne raščistimo, dok ne nađemo način da razgovaramo jedni s drugima i tu bol ne 'isprocesuiramo' mislim da su potrebni ovakvi filmovi', kazala je Žbanić.

Kazala je kako je posebice intrigira opsada Sarajeva od 1992. do 1995. godine o čemu bi se mogla napraviti serija jer je to obilježilo živote te bi i narednim naraštajima trebalo ostaviti to sjećanje i iskustvo.

Potvrdila je kako se sada ipak time neće baviti jer je rad na 'Quo vadis, Aida' za nju bio iznimno emotivno iscrpljujući.

Najavila je kako u Hrvatskoj njena producentska kuća planira sudjelovati u snimanju filma Alde Tardozzija 'Štriguni' koji je opisala kao žanrovski vrlo zanimljivog te je najavila sudjelovanje i u novom projektu Alena Drljevića, redatelja koji potpisuje nagrađivano ostvarenje 'Muškarci ne plaču'.