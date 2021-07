Izložba fotografa Jadrana Lazića u Muzeju grada Šibenika

Čuveni hrvatski fotograf Jadran Lazić izdao je fotomonografiju u povodu 50 godina bavljenja fotografijom, a prvu izložbu na veliko turneji po Hrvatskoj i susjednim zemljama otvorio je u četvrtak u Muzeju grada Šibenika

S legendom hrvatske fotografije koja je radila za brojen svjetske agencije i objavljivala i najpoznatijim svjetskim magazinima popričali smo kratko prije otvaranja same izložbe u Muzeju grada Šibenika.

'Ovo su bili moji počeci, a iako sam svoju prvu knjigu iz 1982. nazvao 'Ja, paparazzo', zapravo nikad nisam bio pravi paparazzo. Uvijek sam prvo pitao bili mogao nekog slikati. U to vrijeme se moglo doći do poznatih osoba. Nazvao bi u hotel i pitao, možete me spojiti s, primjerice, Robert De Nirom. I oni te spoje. De Niro je rekao da nema problema i slikao sam ga. Omara Sharifa sam fotografirao kod njega doma u Parizu. Doduše, nisu ni u ta vremena pristajali baš svi na snimanje pa sam se morao služiti i nekim drugim metodama. Komunikacija i šarm, ako baš hoćete, uvijek su bili dio tog posla. Iznenadiš ih na ulici ili ispred hotela, malo priče i pokušavaš napraviti dobru fotografiju. Katkad dobiješ i više nego na dogovorenim snimanjima. Iako, malo mi je glupo za samog sebe reći da sam šarmantan', rekao je Lazić.

I dalje se bavi fotografijom, ali smatra da su zlatna vremena fotografa odavno prošla.

'Sva ta zlatna vremena završila su kad su počele društvene mreže. Sve fotografije koje vidite tu objavljivane su po svjetskim magazinima, od kojih su se mnogi i ugasili, a taj nakladnički i izdavački posao je strašno pao. Ovo malo magazina što ih je ostalo, tiraži su im jako mali. Svjetske zvijezde više nemaju i interesa fotografirati se za magazine. Imaju Instagram, stave svoje slike, i tu u pozama i na mjestima koje ni u snu nisam mogao ni pitati. Primjerice, Kim Kardashian u kupaonici polugola. Što su nekad bili čitatelji, danas su pratitelji. Odavno je fotografska profesija prošla svoja zlatna vremena', zaključio je Jadran Lazić.