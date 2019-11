Izložba 'Bauhaus: od škole do pokreta' otvorena u splitskoj Galeriji umjetnina

U Galeriji umjetnina Split u subotu je otvorena izložba "Bauhaus: od škole do pokreta' koja istražuje povijest i utjecaje Bauhausa

'Ovdje je sve ono što je u Hrvatskoj dostupno od Bauhausa i preko čega se može ispričati priča o toj školi', naglasila je Babić.

Kako je rekla viša kustosica Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu i kustosica izložbe Vesna Meštrić, izborom slika, grafika, fotografija, arhitektonskog nacrta, namještaja i jedinstvene arhivske građe iz zbirki Muzeja suvremene umjetnosti, Muzeja za umjetnost i obrt, Galerije umjetnina, te privatnih zbirki u Hrvatskoj predstavljaju pregled tog jedinstvenog pokreta zahvaljujući kojem je došlo do razvoja i širenja modernizma u svijetu.

'Gropius donosi novi način obrazovanja koji je polazio od eksperimenta, istraživanja i kritičkog razmišljanja. Upravo to je prenosio na svoje studente koji su sa nevjerojatnom lakoćom povezivali umjetnost i dizajn, oblikovali predmete od interijera do istraživanja različitih materijala koji su onda korišteni u svakodnevnoj uporabi. U povijesti Bauhausa upisano je četvero studenata iz Hrvatske i to Otti Berger, Ivana Tomljenović Meller, Marija Baranji i Gustav Bohutinsky', kazala je Meštrić.