Ivan Marušić Klif nagrađen na Praškom kvadrijenalu

Multimedijalni umjetnik Ivan Marušić Klif nagrađen je na 14. Praškom kvadrijenalu, međunarodnoj manifestaciji posvećenoj scenografiji i scenskom prostoru, nagradom Excellence in Performance Design za izložbu 'Klizanje u nepoznato / Sliding into the Unknown', priopćilo je u srijedu Ministarstvo kulture

Praški kvadrijenale održava se od 6. do 16. lipnja, a nagradu Excellence in Performance Design s Ivanom Marušićem Klifom ravnopravno dijeli još pet umjetnika i autorskih kolektiva: Jerildy Bosch, Zhou Zhengping, Michael Levine, Latai Taumoepeau i La Liga Teatro Elastico.