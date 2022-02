'Inventing Anna' - serija koja navlači na gledanje, iako je blesava, površna i loša

Osim što su promijenili ime novinarke koja je napisala članak o slučaju Anne Delvey i dodali joj priču o visokoj trudnoći, autori serije 'Inventing Anna' gotovo su doslovno, bez mnogo kreativnosti, ekranizirali članak na kojem je bazirana. Sreća njihova što je priča sama po sebi donekle zanimljiva pa vuče na gledanje do epiloga jer inače ovakvu bezvezariju nitko ne bi gledao dulje od petnaest minuta.

Jedna mlada žena sredinom se dvijetisuće i desetih u New Yorku lažno predstavljala kao bogata nasljednica, na temelju toga htjela iskamčiti investicije za prestižan umjetničko-društveni klub te u procesu uspjela ne platiti račune u hrpi ekskluzivnih hotela i restorana te usput oteti pare nekolicini bliskih poznanika i prijatelja. Onda je završila u zatvoru jer je jedna od tih prijateljica izgubila živce i našla se u ozbiljnim dugovima zbog Annine prevare, a novinarka newyorškog časopisa u tome je pronašla priču koja će se puno klikati + od Anne će načiniti zvijezdu, zbog čega je Anna i pristala ispričati neke detalje iz svoje perspektive.

Usporedi li se ono što je Anna učinila - zapravo, bolje je reći da je pokušala učiniti jer ni u jednoj velikoj prevari nije uspjela - dakle, usporedi li se to s onim što su, recimo, učinili Bernie Madoff ili Elizabeth Holmes, riječ je o sitnoj kriminalki i kokošarki. No budući da je brijala po Manhattanu u skupoj odjeći, ukazivala se na najkulerskijim tulumima, slikala kako se ljubi s dečkom na jahti na Ibizi pa to objavljivala na Instagramu i generalno se uklapala u šminkerskom luksuzu da bi na taj način došla do love - sad je to jako zanimljivo i jako u duhu vremena (jer - wow, instagram). Bilo bi možda i zanimljivo da su se autori serije pozabavili tim fenomenom, ali zapravo nisu. Sve je ostalo samo na tom wow, Instagram. U pravoj maniri starijih i sredovječnih dosadnjakovića koji uzdišu: 'Vi'š ti, stara, kaj ta deca danas rade na tim društvenim mrežama, pa to je groooozno', i ovdje je bilo kakav uvid ostao na toj razini.