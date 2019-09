HNK Mostar obiljezava 25 godina od utemeljenja

Hrvatsko narodno kazalište (HNK) u Mostaru obilježit će 25. obljetnicu utemeljenja predstavom Miroslava Krleže 'Kraljevo' u režiji Ivana Lea Leme, a čija će premijera biti u nedjelju 22. rujna

Ravnatelj HNK Mostara Ivan Vukoja izjavio je na konferenciji za novinare povodom 25. obljetnice ove kazališne kuće kako je 'Kraljevo' prvi u nizu događaja kojima će se obilježiti obljetnica mostarskog kazališta. Najavio je izdavanje monografije te predstavljanje planova za nastavak izgradnje zgrade što podupire i ministarstvo kulture Hrvatske.

On je istaknuo kako je posebno ponosan što HNK Mostar nekoliko sezona ima dramski studio mladih što je došlo do izražaja u novoj predstavi. 'Deset polaznika tog dramskog studija glumi u 'Kraljevu' i smatramo kako je to i naš i njihov uspjeh. S druge strane, mislim kako će ova predstava dostojno nastaviti odličan niz suradnje između HNK-a Mostar i redatelja Ivana Lea Leme', rekao je Vukoja.