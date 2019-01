Gledanje 'Bird Boxa' čisti je gubitak vremena, a evo i zašto

Osim što je nakrcan dobrim glumcima i osim što se fura na to da će umjesto specijalnih efekata govoriti o međuljudskim odnosima (što ne čini), 'Bird Box' je nevjerojatno prazan, blesav i dosadan film

Sandra Bullock u ovom filmu glumi jednu od rijetkih preživjelih nakon svjetske apokalipse. Ta se apokalipsa dogodila zbog nekakvih stvorenja koja, kad ih ljudsko oko ugleda, u umu iza toga oka izaziva totalni pičvajz. Ljudima se pogled zamrzne, oči zakrvare i oni totalno prošvikaju te se posljedično ubiju na razne spooky i manje-više krvave načine. Nikada ne saznajemo što to točno vide ti koji se ubiju, ali to je, kao, dio napetosti i drame, što samo po sebi nije loša ideja, ali je u ovom filmu oživotvorena božeoslobodi.

U čemu je fora? Pa, ono, fora je u Sandri Bullock . Ona je, uz Johna Malkovicha, Saru Paulson i još nekoliko zvučnih glumačkih imena te tu i tamo koju prepoznatljivu facu - jedino što u ovom filmu obitava, a nije potpuno prazno. S tim da kad kažem 'nije potpuno prazno' zapravo mislim reći da to nisu glumci koji su inače potpuno prazni. U ovom im filmu, međutim, nije dano apsolutno ništa čime bi pokazali i dokazali svoju ne-prazninu. To znamo iz drugih filmova i serija u kojima su glumili - da o njihovim kvalitetama moramo suditi po ovome, činilo bi nam se da ih može zamijeniti lutkarska ili CGI postava iz neke videoigre.

Kao i uvijek u postapokaliptičnim filmovima, i ovdje su najzanimljiviji i koliko-toliko ne-bezvezni dijelovi flashbackovi na početak kraja svijeta, to jest, na situacije u kojima su se ljudi počeli ubijati, naizgled ničim izazvani. To je dosta dobro snimljeno i napetost je tu do neke mjere i ostvarena, pogotovo kad se uzme u obzir da je ovaj netflixovski film snimljen sa znantno manje CGI-ja nego što je to standard za današnje hollywoodske filmove.

No onda, također kao i u svim drugim postapokaliptičnim filmovima, imamo prikaz života onih koji su preživjeli i koji se moraju snaći u novonastaloj situaciji, nerijetko takvoj da bi čovjek - samo da mu nije tog napornog nagona za samoodržanjem - poželio da sve to skupa nije preživio. Sandra Bullock tu je preživjela s još nekim ljudima, koji su svi pronašli neko sklonište i ne izlaze van, ali onda im počinje ponestajati sredstava pa izlaze van i svi pomalo, jedan po jedan, nastradavaju. Na kraju Sandra ostaje sama s dvoje djece i sada je to neka silna simbolika brižnog majčinstva i žene koja spašava živote, pa time i cijeli svijet. Nemam pojma, možda i nije to, ali do te sam točke već potpuno izgubila strpljenje s filmom i većinu energije trošila na to da ga vraćam natrag zato što bih svakih pet minuta zaspala.