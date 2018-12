Prisjeli su vam sladunjavi hitovi? Pokušajte s ovim pomaknutim blagdanskim filmovima

Dosta vam je djetinjastog natjeravanjima s lopovima u filmu 'Sam u kući'? Saharinske pričice kao ona u 'Divnom životu' ili 'Zapravo ljubav' vam teško sjedaju na želudac? Pokušajte s ovih nekoliko drugačijih blagdanskih filmova! Neki su božićni, neki novogodišnji, ali definitivno na blagdane gledaju onako kako niste navikli - pomaknuto, cinično, ali ipak slavljenički i zabavno

Ako ijedan film može ponijeti naslov najboljeg antibožićnog filma, onda je to ovaj. Ne samo što Denis Leary, kao kriminalac po imenu Gus, na Badnju večer otima i kao taoce uzima bračni par Chasseur, nego se Carolin i Lloyd Chasseur pokažu kao najgori bračni par u Sjevernoj Americi, koje čak ni to što su taoci ne uspije zaustaviti u neprekidnom međusobnom svađanju i prepucavanju. Badnjak u obitelji Chasseur pretvorit će se u pravi pakao - i to više za Gusa nego za njih jer će Gus morati posredovati u njihovoj bračnoj drami i praktički ih spriječiti da se međusobno ne poubijaju, a sve će usput biti začinjeno dolaskom drugih članova obitelji na badnju večeru te dodatnim problemima za Gusa.

29. ULICA (1991.)