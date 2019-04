Glazbena knjižara Rockmark predstavlja biografiju Davea Grohla 'Nirvana, Foo Fighters i druge (ne)zgode'!

Na 255 stranica, autor Martin James vodi čitatelje na sam početak Grohlovog života, objašnjava straight edge scenu Washingtona D.C., rađanje grungea u Seattleu, te prati prve punk korake talentiranog bubnjara

Kronološki i nadasve detaljno, opširno je dokumentiran njegov put kroz sve bendove (od Screama preko Nirvane do Foo Fightersa) i projekte u kojima je bio angažiran (Probot, Queens of the Stone Age, Them Crooked Vultures…), ali istovremeno dobivamo i sliku pristupačnog radoholičara kojem je stvaranje glazbe puno više od posla. Marljivost, trud, zalaganje, radna etika te vrijeme provedeno u studijima i na pozornicama osigurali su mu titulu 'najradišnijeg čovjeka u svijetu rocka', stoji u najavi.

Dave Grohl je s Foo Fightersima pobijedio vječne usporedbe s Nirvanom, pronašao pravog sebe i naposljetku si osigurao mjesto u rock panteonu postavši živuća rock legenda koja danas vlada festivalima, osvaja Grammyje i prodaje albume u platinastoj nakladi. Biografija jedne od najutjecajnijih osoba modernog rocka oslanja se na razgovore s ključnim ljudima iz njegovog života, a donosi i fotografije iz svih opisanih razdoblja.