'Filmovi koji su nas izgradili' super su zabava za bijeg u kuću pred ljetnim žegama

Nemojte od Netflixove dokumentarne serije 'Filmovi koji su nas izgradili' očekivati priču o najvećim klasicima filmske umjetnosti koji pomiču granice umjetnosti, tjeraju nas na promišljanje ljudskog stanja i oblikuju nam pogled na svijet. To nije takav serijal. No riječ je o turbozabavnom, dinamičnom, vrlo često tračerskom i šarenom skupu priča o filmskim hitovima koje zna cijeli svijet i nekoliko susjednih planeta, a druga sezona - odnedavna dostupna na Netflixu - idealna su ljetna zabava kada pobjegnete od prestrašnih vrućina i pretrpanih plaža.

Iskreno rečeno, prvu sezonu 'Filmova koji su nas izgradili' izbjegavala sam skoro dvije godine. Ne zato što ne volim dokumentarne serije o filmovima i pop-kulturnim fenomenima, nego su filmovi o kojima je govorila ta prva sezona meni osobno ODUVIJEK bili samo povod za kolutanje očima. Nikad nisam padala u nesvijest nad 'Prljavim plesom' i ni dan-danas mi nije jasno što je točno taj film učinilo kultnim klasikom moje generacije. 'Umri muški' je, priznajem, vješto snimljen film koji sam, kad se premijerno prikazivao u zagrebačkim kinima, pogledala i zabavila se, ali nikad nisam imala potrebu ponoviti to iskustvo jer za to nemam posebnog razloga - nije mi potrebno opetovano uranjanje u mačo-fantazije o herojskom frajeru niti me pali Bruce Willis u potkošulji. 'Sam u kući' mi je možda najteže objašnjiv jer je riječ, po mojem mišljenju, o žešćoj debilani, a jedini film iz prvosezonskog kvarteta koji je na mene ostavio ikakav trajniji dojam jesu 'Istjerivači duhova' , a ni u tom slučaju se ne mogu nazvati obožavateljicom. Bio mi je smiješan. To je mnogo, ali i nije.

To je u biti točno ono što ovaj serijal radi. Priča zgodne tračeve o onome što se događalo s tim filmovima od trenutka kad je nekome palo na pamet da snimi priču koja se njima priča pa sve do realizacije i kako su - koji put očekivano, a više puta neočekivano - postali hitovi. U redu, pretjerujem kada pišem da je riječ o tračevima jer tračevi su po definiciji neprovjerene informacije, a u ovom serijalu ipak je sve dobro provjereno i dokumentirano, dosta je aktera pričica koje se u epizodama prenose prisutno pred kamerama i sami potvrđuju ono što se priča, a i uglavnom je riječ o pričama koje su lišene zločestoće, koja je inače također jedna od klasičnih sastavnica trača.

No kad je stigla najava za drugu sezonu i kad sam vidjela o kojim će filmovima govoriti u njoj - e, tu sam se već malo zainteresirala. Istinabog, i tu su dva filma od kojih sam jedan zaboravila one sekunde kad sam izašla iz kina ( 'Jurski park' ) i 'Forrest Gump' , za koji sam u kinu imala dojam da traje TRIDESET OSAM GODINA ilitiga otprilike koliko i prikazani dio života naslovnog junaka, ali dvije epizode govorile su o dva filma koja su i meni vrlo draga, gledala sam ih nekoliko puta i, za razliku od ostalih, shvaćam zašto su toliko popularni i nakon svih desetljeća nakon prvog prikazivanja. 'Povratak u budućnost' i 'Zgodna žena'! Što se mene tiče, uvijek može repriza! A još je bolje ako nije repriza, nego mi pričaju tračeve o svemu što se događalo oko snimanja tih filmova.

No razlog iz kojeg mi je palo na pamet napisati da su to 'tračevi' jest to što me način na koji su posložene epizode i dinamika kojima se priča o svim tim filmovima malo podsjetila na one serije na kanalima kao što je E!, a koje su neke domaće komercijialne televizije znale repetirati, a u kojima se govori o zakulisnim pričama Hollywooda. Znate ono kad uzmu temu tipa 'Deset slavnih hollywoodskih glumaca koji svima idu na jetra' ili 'Pet glumica koje su se udavale više od pet puta' ili, štajaznam, 'Sedam samuraja s Petrovaradina'! Pa onda razni svjedoci, estradni novinari, kolege i spiker dramatičnog glasa opisuju što se sve događa s našim omiljenim zvijezdama dok ne glume supermene, betmene, neustrašive pustolove i Leonarda DiCaprija dok se utapa nakon potonuća Titanika. E, tako su nekako koncipirane i epizode ove serije, s tim da su priče ipak povezane s filmovima i njihovim nastankom, a ne toliko s privatnim i profesionalnim životom umjetnika koji su ih stvarali. Premda ima i toga.

Saznat ćemo tako da se 'Povratak u budućnost' trebao zvati 'Posjetitelj s Plutona', da autori ni dan-danas ne mogu vjerovati da publika nije grupno izašla iz kina na, po njima, UŽASNO LOŠU scenu u kojoj Marty promatra kako mu nestaje ruka, da je kostimografkinja 'Zgodne žene' bila jedna od najutjecajnijih osoba za izgradnju lika Julije Roberts, saznat ćemo da su Alana Rickmana u 'Umri muški' bacili sa zgrade ranije nego što su se s njim dogovorili, da 'Forrest Gump' možda ne bi bio ni snimljen da Robert Zemeckis i Tom Hanks nisu uložili vlastite novce (možda bi bilo bolje da nisu) i tako. Poprilično zabavno. Jest, na momente podsjeća na E!-ove serije, ali i te serije su zabavne.