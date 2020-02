Filmovi Kinokluba Zagreb i predavanje Zorka Sirotića u New Yorku

Hrvatski filmski autor Zorko Sirotić održat će 7. ožujka u njujorškoj organizaciji The Film-Maker's Cooperative besplatnu radionicu i predavanje, što će pratiti projekcija izabranih filmova nastalih u proteklom desetljeću u Kinoklubu Zagreb.

Filmski program donosi filmove 'Kraj' Tomislava Šobana, 'Dota' Petre Zlonoga, 'Space is not enough' Vedrana Šuvara, '+topia' Petra Novaka, 'Precijenjena dramaturgija' i 'Stanar' Sunčice Ane Veldić, 'Charlie, volim te' i 'Showgirls' Mira Manojlovića, 'Kartograf' Darije Blažević, 'Staklene oči' Marija Papića, 'Dokument Parakozmik' Vladislava Kneževića.

Organizacija The New American Cinema Group, poznatija kao The Film-Makers Cooperative, osnovalo je 1962. godine 22 umjetnika iz New Yorka, među kojima su najistaknutiji bili Jonas Mekas, Shirley Clarke, Ken and Flo Jacobs, Andy Warhol i Jack Smith.

Riječ je o neprofitnoj udruzi kojom su upravljali sami umjetnici kako bi producirali i distribuirali vlastita djela iz područja filmske avangarde. Danas je to središnje mjesto američkog eksperimentalnog filma underground filmskog pokreta 60-ih i 70-ih, koje posjeduje najveću kolekciju avangardnih filmskih djela na svijetu s oko pet tisuća naslova, te nastavlja s promocijom alternativnog filma.

Kinoklub Zagreb imao je sličnu ulogu - osnovan je 1928., a početkom šezdesetih bio je žarišno mjesto antifilmskog pokreta, jugoslavenske filmske avangarde, te pokretač jednog od prvih eksperimentalnih festivala na svijetu, Genre film festivala (GEFF).

Klub je i danas središnje mjesto kratkometražnog filma u Hrvatskoj s posebnim naglaskom na produkciju alternativnog, eksperimentalnog ili avangardnog filma. Samo u 2019. producirao je 111 filmova, od kojih se 12 našlo u glavnom programu Dana hrvatskog filma.

'Ove dvije organizacije, nastale na različitim stranama svijeta, sličnih idejnih okvira a koje su razvijale neovisno jedna o drugoj, u 2020. godini imati će priliku za prvu zajedničku suradnju', stoji u najavi događanja.