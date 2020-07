Festival Jazz is Back! BP iz Grožnjana seli na online platforme

Najpopularniji festival 'Jazz is Back BP' i ove će godine u Grožnjanu u Istri ugostiti jazz glazbenike, no publika će se preseliti ispred ekrana i pratiti online streaming koncerata, koji se održavaju svake večeri od 14. do 27. srpnja, najavili su u ponedjeljak organizatori

Naime, usprkos najavama, najdugovječniji hrvatski jazz festival transformirao je svoje obličje kako bi se prilagodio novonastaloj situaciji uzrokovanoj korona epidemijom. Stoga će svake večeri sljedeća dva tjedna od 21,30 sat, renomirani domaći i strani jazz glazbenici, u dvorani Kaštel iz Grožnjana osigurati svojoj vjernoj publici nezaboravne glazbene jaza večeri. Jazz večeri publika će moći pratiti iz ugodnosti svoga doma putem Youtube kanala, a link će biti dostupan putem Facebook pagea Općine Grožnjan, Jazz is Back BP i Hrvatske glazbene mladeži, organizatora i suorganizatora festivala. Tako je, među ostalim, utorak, 14. srpnja rezerviran za Ethno Croatia, večer nakon toga Big Band Pula & Branko Sterpin, a 16. srpnja nastupa salsa band FiloSofia. Kao i svake godine grožnjanski Festival ne bi bio moguć bez održavanja Ljetne jazz škola Hrvatske glazbene mladeži, koja je za ovu sezonu dobila malo drugačije obrise kako bi se osigurala kvalitetna zdravstvena zaštita svih polaznika. Jazz škola se ionako održava u manjim skupinama da bi svaki sudionik dobio maksimalnu podršku glazbenika odnosno mentora. Ovogodišnji mentori su Luis Bonilla iz SAD-a, Lela i Joe Kaplowitz, Famoudou Don Moyem Karlheinz Miklin Jr., te Elvis Stanić i Goran Rukavina iz Hrvatske. "Koncerti uživo mogu se zabraniti, ali glazba neće. Ono što je od vitalnog značaja je da se izvedbena umjetnost i dalje njeguje i potiče. Mladima moramo osigurati kontinuitet u umjetničkoj edukaciji i tematskim edukativnim kampovima kao što je Grožnjan", poručila je tajnica Hrvatske glazbene mladeži (HGM) Dubravka Dujmović Kušan. Ističe da je za "opstanak ljudi u društvu važno kreativno izražavanje - sviranje, pjevanje ples i gluma". Tajnica HGM posebno je zahvalila bivšem i sadašnjem načelnicima Grožnjana, kao i Bošku Petroviću, začetniku grožnjanskog rasadnika mladih glazbenih talenata.