'Drugo dvoje': a što kad ti najmlađi brat postane zvijezda s YouTubea?

Nova serija Comedy Centrala govori o odraslome bratu i odrasloj sestri osmoškolca koji iznenada postaje zvijezda zbog pjesmice 'Želim te oženiti na velikom odmoru' koju objavljuje na YouTubeu. Osim što je zbilja smiješna i osim što, u satiriziranje suvremene industrije zabave doista cijelu priču okreće naglavačke, serija je fora i zato što toj temi pristupa iz sasvim drugog kuta nego sve ostale koje su se bavile sličnom temom.

E, pa glavna fora sa serijom 'Drugo dvoje' je to što ona uopće nije to. Neki su elementi predvidljivi - da, pjesmica s kojom najmlađi brat u familiji Dubek postaje instant-zvijezda izrazito je debilna, menadžer koji u svoje ruke preuzima njegovu karijeru nevjerojatan je mentol, majka koja od svega toga najviše profitira isto je upitnog karaktera, publicistica i njezin tim kao da su izašli iz šprance za takve likove, ali - ova je serija ipak podosta pametnija i jako dobro izbjegava zamke predvidljivosti.

Za početak, dvoje naslovnih likova, odnosno drugo dvoje djece iz obitelji Dubek - trideset-i-nešto godišnji Cary i Brooke nisu, kako bi se to očekivalo, tipični ljubomorni šupci koji gorko žvaču vlastite žučne kamence zbog slave najmlađeg brata. Jest, oni su zbunjeni bratovom slavom, da, ona ih natjerava da se zapitaju što rade sa svojim životima i naravno, u više od jednog trenutka oni profitiraju zbog bratove popularnosti, no ovdje nije riječ o ljubomori i rivalstvu. Ovdje je riječ o dvoje poprilično blesavih odraslih ljudi koji se, suočeni s bratovim uspjehom, odjednom nađu u situaciji u kojoj im je sve teže zavaravati se činjenicom da nešto pametno čine sa svojim životima.

Istinabog, nije ni da je ono što se zbiva s njihovim najmlađim bratom baš naročito pametno. Od dogovorenih dejtova s osmoškolkama koje ga obožavaju, preko jednako tako publicistički dogovorenih jednodnevnih veza s 13-godišnjim influensericama s Instagrama, pa sve do toga da se maloga kljuka ribljim uljem od kojeg dobiva teška krvarenja iz nosa - ova serija ne izbjegava porugu usmjerenu na račun nemilosrdnosti i besmislenosti mladenačke slave u suvremenom svijetu. No dok je njihov najmlađi brat, umjetničkog imena ChaseDreams u seriji prikazan pomalo kao kliše (premda ne negativno), on je takav zato što je zapravo sporedan lik. Glavni lik u seriji ipak su Cary i Brooke, čije nesnalaženje s vlastitim životima pod svjetlom bratove slave postaje samo vidljivije, ali je jasno da su takvi bili i prije.